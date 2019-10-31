Бэйл покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча «Реал» – «Леганес»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл посетил матч 11-го тура Примеры против «Леганеса», который прошел накануне в Мадриде.

Валлиец следил за игрой с трибун, но решил не дожидаться финального свистка и покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте.

Внутренние правила «Реала» разрешают игрокам уезжать со стадиона после 80-й минуты встречи. Бэйл их не нарушил, поэтому штраф ему не грозит.

После матча главный тренер столичной команды Зинедин Зидан заявил, что у британца было разрешение досрочно покинуть арену.