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    Бэйл покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча «Реал» – «Леганес»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл посетил матч 11-го тура Примеры против «Леганеса», который прошел накануне в Мадриде.

    Валлиец следил за игрой с трибун, но решил не дожидаться финального свистка и покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте.

    Внутренние правила «Реала» разрешают игрокам уезжать со стадиона после 80-й минуты встречи. Бэйл их не нарушил, поэтому штраф ему не грозит.

    После матча главный тренер столичной команды Зинедин Зидан заявил, что у британца было разрешение досрочно покинуть арену.

    • «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 5:0.
    • Бэйл восстанавливается после травмы, сведения о которой он запретил оглашать.
    • В текущем сезоне 30-летний игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/M8Kc

      -1
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      Рейтинг: +589

      Санёк 17 1 час назад

      После ухода Рона из реала,он свой место потерял, Ronaldu,Benzema,Bale, этот тройка что нибудь чудили....

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      Рейтинг: +908

      mig28 2 часа назад

      Да видно же, что он болт положил на клуб

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      Рейтинг: +126

      baltica 2 часа назад

      Не мог 10 минут досидеть-конь...

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