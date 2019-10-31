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  • Бэйл покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча «Реал» – «Леганес»

Бэйл покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча «Реал» – «Леганес»

31 октября 2019, 11:48
6

Вингер «Реала» Гарет Бэйл посетил матч 11-го тура Примеры против «Леганеса», который прошел накануне в Мадриде.

Валлиец следил за игрой с трибун, но решил не дожидаться финального свистка и покинул «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте.

Внутренние правила «Реала» разрешают игрокам уезжать со стадиона после 80-й минуты встречи. Бэйл их не нарушил, поэтому штраф ему не грозит.

После матча главный тренер столичной команды Зинедин Зидан заявил, что у британца было разрешение досрочно покинуть арену.

  • «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 5:0.
  • Бэйл восстанавливается после травмы, сведения о которой он запретил оглашать.
  • В текущем сезоне 30-летний игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Леганес Бэйл Гарет
Комментарии (6)
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baltica
1572515228
Не мог 10 минут досидеть-конь...
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mig28
1572516092
Да видно же, что он болт положил на клуб
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Санёк 17
1572518783
После ухода Рона из реала,он свой место потерял, Ronaldu,Benzema,Bale, этот тройка что нибудь чудили....
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nakolayvaltsev
1572518831
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://bit.vodka/M8Kc
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koli4ka
1572541156
чудит парниша,чудит...
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Cheappy
1572597095
Да отпустите Гарета же
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