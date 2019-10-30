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  • Кубок Германии. Соперник «Зенита» «Лейпциг» победил «Вольфсбург» со счетом 6:1, «Вердер» разгромил «Хайденхайм»

Кубок Германии. Соперник «Зенита» «Лейпциг» победил «Вольфсбург» со счетом 6:1, «Вердер» разгромил «Хайденхайм»

30 октября 2019, 23:50
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Оппонент «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лейпциг» прошел в 1/8 финала Кубка Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в гостях разгромила «Вольфсбург».

В другой встрече бременский клуб победил «Хайденхайм». Все голы в матче были забиты в первом тайме.

Кубок Германии. 1/16 финала

Вердер – Хайденхайм – 4:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Рашица, 6; 2:0 – Битенкур, 11; 3:0 – Классен, 19; 4:0 – Фридль, 41; 4:1 – Шнаттерер, 45 (с пенальти).

Вольфсбург – Лейпциг – 1:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Брума, 13 (в свои ворота); 0:2 – Сабитцер, 55; 0:3 – Форсберг, 58; 0:4 – Лаймер, 61; 0:5 – Вернер, 68; 0:6 – Вернер, 88; 1:6 – Вегхорст, 89.

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия. Кубок Вердер Хайденхайм Вольфсбург РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (2)
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paracetamol
1572470075
Нехилый у нас соперник.
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