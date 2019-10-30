Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Кубок Германии. Соперник «Зенита» «Лейпциг» победил «Вольфсбург» со счетом 6:1, «Вердер» разгромил «Хайденхайм»

    Оппонент «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лейпциг» прошел в 1/8 финала Кубка Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в гостях разгромила «Вольфсбург».

    В другой встрече бременский клуб победил «Хайденхайм». Все голы в матче были забиты в первом тайме.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Вердер – Хайденхайм – 4:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Рашица, 6; 2:0 – Битенкур, 11; 3:0 – Классен, 19; 4:0 – Фридль, 41; 4:1 – Шнаттерер, 45 (с пенальти).

    Вольфсбург – Лейпциг – 1:6 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брума, 13 (в свои ворота); 0:2 – Сабитцер, 55; 0:3 – Форсберг, 58; 0:4 – Лаймер, 61; 0:5 – Вернер, 68; 0:6 – Вернер, 88; 1:6 – Вегхорст, 89.

    Результаты Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2019 23:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3937

      paracetamol 2 часа назад

      Нехилый у нас соперник.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru