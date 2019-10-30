Вольфсбург - РБ Лейпциг

|8 тур
|19 октября, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|1:1
|Вольфсбург
|8 тур
|19 октября, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|1:1
|Вольфсбург
|29 тур
|13 апреля, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|2:0
|Вольфсбург
|12 тур
|24 ноября, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|1:0
|РБ Лейпциг
|1/8 финала
|6 февраля, среда
|20:30
|РБ Лейпциг
|1:0
|Вольфсбург
|33 тур
|5 мая, суббота
|16:30
|РБ Лейпциг
|4:1
|Вольфсбург
|16 тур
|12 декабря, вторник
|20:30
|Вольфсбург
|1:1
|РБ Лейпциг
|24 тур
|11 марта, суббота
|17:30
|РБ Лейпциг
|0:1
|Вольфсбург
|7 тур
|16 октября, воскресенье
|18:30
|Вольфсбург
|0:1
|РБ Лейпциг
|1/8 финала
|4 марта, среда
|21:00
|РБ Лейпциг
|0:2
|Вольфсбург