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Вольфсбург - РБ Лейпциг

30.10.2019, Среда, 20:30 мск Германия. Кубок, 1/16 финала Вольфсбург - РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2019/2020)
8 тур
19 октября, суббота 16:30 РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
13 апреля, суббота 16:30 РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
12 тур
24 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Германия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
6 февраля, среда 20:30 РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 16:30 РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург
16 тур
12 декабря, вторник 20:30 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2016/2017)
24 тур
11 марта, суббота 17:30 РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург
7 тур
16 октября, воскресенье 18:30 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг
Германия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
4 марта, среда 21:00 РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург
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