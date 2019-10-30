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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 30 октября 2019
Вольфсбург
30.10.2019, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
89'
В. Вегхорст
13'
Д. Брума (АГ)
55'
М. Забитцер
58'
Э. Форсберг
61'
К. Лаймер
68'
Т. Вернер
88'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
ГОЛ! 1:6!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Мбабу
89'
88'
ГОЛ! 0:6!
Т. Вернер
84'
Желтая карточка
И. Ампаду
68'
ГОЛ! 0:5!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
61'
ГОЛ! 0:4!
К. Лаймер
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
В. Вегхорст
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Арнольд
42'
35'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Брума
Желтая карточка
К. Мбабу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-2-3-1
12
Перван
12
Вилльям
32
Тиссеран
25
Брума
43
Мбабу
27
Арнольд
31
Герхардт
27
Са
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-3-1-2
38
Мвого
20
Мукиэле
4
Орбан
2
Упамекано
23
Хальстенберг
27
Лаймер
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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