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    Влашич: «Помазун – герой матча с «Уфой». Бийол сыграл как Агуэро»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог матча 1/8 финала Кубка России против «Уфы» (1:0). Хорват отдал голевой пас на Яку Бийола.

    «Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас.

    Илья Помазун — герой сегодня, провeл отличный матч. Я сказал ему, что он внeс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Игоря Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую встречу делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл, как Серхио Агуэро в 16 лет», – сказал Влашич.

    • ЦСКА впервые в октябре победил в официальной игре.
    • В РПЛ москвичи идут на пятом месте.
    • «Уфа» занимает 11 место.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2019 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 2 часа назад

      А как это "Агуэро" сыграл в ЛЕ?

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      Рейтинг: +932

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Он видел Агуэро в 16 лет, Месси в 13, Пеле в 10 лет, есть с кем сравнить Яку..

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