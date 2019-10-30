Влашич: «Помазун – герой матча с «Уфой». Бийол сыграл как Агуэро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог матча 1/8 финала Кубка России против «Уфы» (1:0). Хорват отдал голевой пас на Яку Бийола.

«Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас.

Илья Помазун — герой сегодня, провeл отличный матч. Я сказал ему, что он внeс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Игоря Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую встречу делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл, как Серхио Агуэро в 16 лет», – сказал Влашич.