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  • Влашич: «Помазун – герой матча с «Уфой». Бийол сыграл как Агуэро»

Влашич: «Помазун – герой матча с «Уфой». Бийол сыграл как Агуэро»

30 октября 2019, 23:15
4

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог матча 1/8 финала Кубка России против «Уфы» (1:0). Хорват отдал голевой пас на Яку Бийола.

«Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас.

Илья Помазун — герой сегодня, провeл отличный матч. Я сказал ему, что он внeс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Игоря Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую встречу делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл, как Серхио Агуэро в 16 лет», – сказал Влашич.

  • ЦСКА впервые в октябре победил в официальной игре.
  • В РПЛ москвичи идут на пятом месте.
  • «Уфа» занимает 11 место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1572468466
Он видел Агуэро в 16 лет, Месси в 13, Пеле в 10 лет, есть с кем сравнить Яку..
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paracetamol
1572468939
А как это "Агуэро" сыграл в ЛЕ?
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Cobold
1572496557
Помазуна нужно наигрывать чаще.
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igorek25
1572506034
Игра , если честно, оставила больше вопросов, чем положительных эмоций. Хотя, эти вопросы возникли не вчера, но ничего не меняется . На уровне слухов, что ЕЛГ не принял отставку Ганчаренко, как в своё время не принял у Слуцкого. Вот будет ли тот же результат ?
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