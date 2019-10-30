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    «Клуб должен выбрать модель, и под нее пригласить тренера, иначе никак». Широков рассказал о конфликте с Хохловым

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером московского клуба Дмитрием Хохловым.

    – Никто не скрывал, что между вами и Хохловым в «Динамо» был конфликт. В чем он заключался?

    – Смотрите: я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берет тренера. Клуб должен выбрать модель, и под определенную систему пригласить тренера, и подписать футболистов. Иначе никак.

    Иначе каждый следующий тренер будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А тех куда девать? И так по кругу все будет идти. Вспомните, у того же «Зенита» был недавно момент, когда ему пришлось кучу людей отправлять по арендам. Так не должно быть.

    – Но ведь тому же Семину в «Локомотиве» идут навстречу. В том числе и по селекционным вопросам.

    – В любом правиле есть исключения. Тут играет роль еще и авторитет Семина. Он не просто был успешен в прошлом, но и сейчас выигрывает. Хотя футболистов ему «Локомотив» покупает сильных. Плюс в «Локомотиве» есть трансферный комитет, и он также может решить о приобретении того или иного футболиста, – сказал Широков.

    • После завершения карьеры футболиста Широков работал советником по футболу председателя ВФСО «Динамо». В октябре 2017 года был назначен спортивным директором московского «Динамо».
    • В апреле 2019 года ушел по собственному желанию. Сообщалось, что акционеры клуба были недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с Хохловым.

    Источник: «Российская газета»

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    30.10.2019 15:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +501

      playsh 6 часов назад

      Баран бараном, а всё умные речи глаголит.
      Иди лучше ПТУшников физкультуре поучи.

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      Рейтинг: +181

      Patriot58 9 часов назад

      Ну выдал! хотя бы один клуб у нас назвал, который бы сначала выбрал модель! То ли учится где, нахватался, то ли накурился...

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