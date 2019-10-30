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  • «Клуб должен выбрать модель, и под нее пригласить тренера, иначе никак». Широков рассказал о конфликте с Хохловым

«Клуб должен выбрать модель, и под нее пригласить тренера, иначе никак». Широков рассказал о конфликте с Хохловым

30 октября 2019, 15:56
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером московского клуба Дмитрием Хохловым.

– Никто не скрывал, что между вами и Хохловым в «Динамо» был конфликт. В чем он заключался?

– Смотрите: я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берет тренера. Клуб должен выбрать модель, и под определенную систему пригласить тренера, и подписать футболистов. Иначе никак.

Иначе каждый следующий тренер будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А тех куда девать? И так по кругу все будет идти. Вспомните, у того же «Зенита» был недавно момент, когда ему пришлось кучу людей отправлять по арендам. Так не должно быть.

– Но ведь тому же Семину в «Локомотиве» идут навстречу. В том числе и по селекционным вопросам.

– В любом правиле есть исключения. Тут играет роль еще и авторитет Семина. Он не просто был успешен в прошлом, но и сейчас выигрывает. Хотя футболистов ему «Локомотив» покупает сильных. Плюс в «Локомотиве» есть трансферный комитет, и он также может решить о приобретении того или иного футболиста, – сказал Широков.

  • После завершения карьеры футболиста Широков работал советником по футболу председателя ВФСО «Динамо». В октябре 2017 года был назначен спортивным директором московского «Динамо».
  • В апреле 2019 года ушел по собственному желанию. Сообщалось, что акционеры клуба были недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с Хохловым.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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Plyash
1572455460
Баран бараном, а всё умные речи глаголит. Иди лучше ПТУшников физкультуре поучи.
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yurdin
1572505581
Эх, горе-эксперт, ты,Ромка!))) Начал вспоминать какие модели у нас в РПЛ присутствуют и вспомнил только модель политпроекта "Газпрём-куплю,кого хочу". А он, видимо, на этот вопрос будет выёживаться и выковыривать из носа что-нибудь и выдавать эти козявки за "модели".
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