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  • Главные новости дня. Ибрагимович анонсировал возвращение в Испанию, Дзюба и Семак стали лучшими в РПЛ в октябре

Главные новости дня. Ибрагимович анонсировал возвращение в Испанию, Дзюба и Семак стали лучшими в РПЛ в октябре

29 октября 2019, 23:03
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Семак стал лучшим тренером месяца в РПЛ, Дзюба – лучшим игроком, Жирков – автором самого красивого гола.

Орлов считает, что Дзюба должен продлить с «Зенитом» контракт по схеме 3+1.

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Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (1)
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tushkanlz
1572404437
Если бы "Зенит" и у "Лейпцига"выиграл,то Дзюба и Семак стали лучшими в РПЛ в октябре на 200%... ))))
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