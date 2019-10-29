Главные новости дня. Ибрагимович анонсировал возвращение в Испанию, Дзюба и Семак стали лучшими в РПЛ в октябре

Семак стал лучшим тренером месяца в РПЛ, Дзюба – лучшим игроком, Жирков – автором самого красивого гола.

Орлов считает, что Дзюба должен продлить с «Зенитом» контракт по схеме 3+1.

На матче ЦСКА – «Динамо» задержали пьяного фаната – полковника МВД.

Джикия получил приз лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона.

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину.

Роналду сказал, что «Локомотив» отказался играть с «Ювентусом» в футбол.

Оскорбивший Слуцкого футболист попал в стартовый состав «Витесса» на матч Кубка.

«ПСЖ» хочет выкупить Икарди.

Джака не хочет извиняться перед фанатами «Арсенала».

Ибрагимович сообщил, что вернется в Испанию.

Рибери опять скандалит. Теперь толкнул судью и получил бан на месяц