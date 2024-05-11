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    Зобнин прокомментировал победный гол «Краснодару»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о голе в ворота «Краснодара» в 28-м туре РПЛ (1:0).

    «Вернулось за Нижний. С «Пари НН» плюс‑минус был такой же момент, с этой же точки. Здесь хорошо ударил, закрутил, была свободная зона. Решился ударить и забил, слава богу.

    Главное, что победили, сыграли «на ноль» и заработали три очка дома. Пришло много болельщиков», – сказал Зобнин.

    • «Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.
    • Команда идет 4-й.
    • «Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 19:03
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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1715443745
    Гол получился СУПЕР, но хотелось бы почаще от тебя такие видеть !!!
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    alefreddy
    1715444755
    здесь тот случай что раз в пол года....
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    ...уефан
    1715445290
    ...да, красава ты сегодня, что там базарить. Спасибо за такую игру!...
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