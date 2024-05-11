Зобнин прокомментировал победный гол «Краснодару»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о голе в ворота «Краснодара» в 28-м туре РПЛ (1:0).

«Вернулось за Нижний. С «Пари НН» плюс‑минус был такой же момент, с этой же точки. Здесь хорошо ударил, закрутил, была свободная зона. Решился ударить и забил, слава богу.

Главное, что победили, сыграли «на ноль» и заработали три очка дома. Пришло много болельщиков», – сказал Зобнин.