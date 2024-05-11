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    • Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    • «Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.
    • Команда идет 4-й.
    • «Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

    – Мы знали, что будет тяжелая игра. «Краснодар» не случайно занимает такую позицию. Но мы хорошо подготовились: мы должны были играть головой, а не сердцем. И ребята это поняли.

    – Гол Зобнина – украшение матча.

    – Прекрасный гол. Рома это умеет. Это технически и физически очень сильный игрок. Он пробил, как хотел, и вратарь не смог ничего седлать.

    – «Спартак» сыграл пятый матч на ноль под вашим руководством.

    – Я требую концентрации, дисциплины и баланса у команды. Без этого нет результата. Ребята это понимают. Они понимают, что я хочу. И вот наша награда. Это заслуга не только обороны, но и всей команды.

    У меня 25 очень сильных и очень хороших игроков. У меня всегда есть выбор. Это не ротация, а возможность футбольного клуба «Спартак».

    – Для вас принципиально четвертое или пятое место в сезоне?

    – Если спортсмен не хочет подняться выше, то он не спортсмен. Перспективы всегда есть. Спортсмен всегда хочет выиграть. Это наша философия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 19:29
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1715445914
    так держать молодец
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    erybov1965
    1715450151
    Философия хорошая,лишь бы футболисты этим "жили".
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715469096
    Дай то Бог, если Спартак нашел своего тренера
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