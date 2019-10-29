The Sun: Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»

Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения болельщикам команды после конфликта во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), пишет The Sun.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери просил игрока извиниться, но хавбек отказался это сделать.
- На 61-минуте Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
Источник: The Sun