The Sun: Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»

Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения болельщикам команды после конфликта во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), пишет The Sun.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери просил игрока извиниться, но хавбек отказался это сделать.