Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    The Sun: Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»

    Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения болельщикам команды после конфликта во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), пишет The Sun.

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери просил игрока извиниться, но хавбек отказался это сделать.

    • На 61-минуте Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2019 14:46
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2059

      Ruryu 19 часов назад

      Пинка под зад и на фиг из клуба. Без содержания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Vats 19 часов назад

      Он же из Косова, думает его все должны за это любить и поддерживать - а тут такой диссонанс )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      LMI 19 часов назад

      За то что он сорвал с себя футболку клуба и покинул стадион я бы его выпихнул пинком под зад. Тем более, что он уже как-то весьма пренебрежительно высказывался о Арсенале. Только полный баран мог выбрать его капитаном, и не меньший баран мог на это согласиться и утвердить. Джака должен уйти из клуба зимой, а теперь просто перестать играть. Если он конечно мужик на деле, а не в подтрибунном помещении

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru