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The Sun: Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»

29 октября 2019, 14:46
3

Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения болельщикам команды после конфликта во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), пишет The Sun.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери просил игрока извиниться, но хавбек отказался это сделать.

  • На 61-минуте Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Джака Гранит Эмери Унаи
Комментарии (3)
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LMI
1572349809
За то что он сорвал с себя футболку клуба и покинул стадион я бы его выпихнул пинком под зад. Тем более, что он уже как-то весьма пренебрежительно высказывался о Арсенале. Только полный баран мог выбрать его капитаном, и не меньший баран мог на это согласиться и утвердить. Джака должен уйти из клуба зимой, а теперь просто перестать играть. Если он конечно мужик на деле, а не в подтрибунном помещении
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Vats
1572350141
Он же из Косова, думает его все должны за это любить и поддерживать - а тут такой диссонанс )
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Ruryu
1572350187
Пинка под зад и на фиг из клуба. Без содержания.
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