Мусаев оценил чемпионские перспективы «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионских перспективах команды.

В 28-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» (0:1).

Краснодарцы на очко отстают от 1-го места.

– Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?

– Если мы не даем результат, можно говорить, что угодно. У нас были возможности, мы их упустили. Вы в праве говорить все, что угодно. Чемпионская гонка… Думаю, мы упустили момент.