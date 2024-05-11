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    Мусаев оценил чемпионские перспективы «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионских перспективах команды.

    • В 28-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» (0:1).
    • Краснодарцы на очко отстают от 1-го места.

    – Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?

    – Если мы не даем результат, можно говорить, что угодно. У нас были возможности, мы их упустили. Вы в праве говорить все, что угодно. Чемпионская гонка… Думаю, мы упустили момент.

    • «Краснодар» за 16-летнюю историю не взял ни титула.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 20:37
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    Комментарии (5)
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    Fialet
    1715450133
    Какие нахер могут быть чемпионские перспективы с Мусаловым...
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    SochineZ
    1715451939
    а что ему ещё остаётся отвечать....понимает всё не хуже остальных, что по осени будет снова безработным
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    WE ARE FOR PETER
    1715455878
    Сдался,а зря
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    DOCTOR PENALTY
    1715456286
    Момент упустили когда тебя поставили вместо Ивича. (((
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    Сергей-Садковский-google
    1715494990
    Остаётся только посочувствовать Галицкому и пожелать ему уволить по окончанию сезона не только это недоразумение, но и уволившего Ивича Хашига. Такого шанса при жизни может и не быть! Имею в виду первое место в РПЛ.
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