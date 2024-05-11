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    • Мусаев извинился после поражения «Краснодара» от «Спартака»

    Мусаев извинился после поражения «Краснодара» от «Спартака»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

    «В каждом из трех последних матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы.

    Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» на очко отстает от 1-го места.
    • У команды 3 матча подряд без забитых голов.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 19:13
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    Комментарии (10)
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    FRZZ
    1715445036
    Так играйте лучше, кто мешает? Тренер для того, чтобы поставить игру.
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    Красногорск_Фан
    1715445227
    Я извиняюсь, мы сняли хорошего тренера. Считая что его вклад в будущее чемпионство не значим. Мы обкакались по полной. Так в полной версии интервью.
    Ответить
    ...уефан
    1715445375
    ...бла-бла-бла(...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715446515
    Извиняться Галицкий должен
    Ответить
    Loko_Roma
    1715450199
    Физрук слил все что можно
    Ответить
    FCSpartakM
    1715450506
    Во-первых, убил игру в обороне полностью. А потом рассказывает, что играли лучше и бла-бла-бла Во-вторых, зачем ты вообще идешь в клуб, когда у тебя ничего не получилось ранее ?Ну тип не прошло даже времени достаточно, чтобы увидеть какие изменения в тренерской работе. Ну и это еще надо умудриться все сломать от предыдущего тренера на корню. Обычно так называемый багаж хоть есть
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    The only one
    1715474648
    Нахрен нам твои извинения. Приходи лучше в следующем сезоне Урожай тренировать. Выше, гражданин Мусаев вы не тяните...
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