Мусаев извинился после поражения «Краснодара» от «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

«В каждом из трех последних матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы.

Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», – сказал Мусаев.