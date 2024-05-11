«Это настораживает»: Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после победы команды над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.

Команда идет 4-й.

«Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

«У «Спартака» продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, когда у соперника не залетают элементарные мячи. Один только Кади мог забить три гола. «Краснодар» по всем показателям превосходил «Спартак». Были перекладины, и не попадали с близких расстояний.

Пока «Спартаку» везeт, и это настораживает, потому что когда так долго везeт, то невезение придeт в самый ненужный момент. Я боюсь, что это будет самое большое разочарование «Спартака» в этом сезоне», – сказал Червиченко.