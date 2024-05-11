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    • «Это настораживает»: Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    «Это настораживает»: Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после победы команды над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    • «Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.
    • Команда идет 4-й.
    • «Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

    «У «Спартака» продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, когда у соперника не залетают элементарные мячи. Один только Кади мог забить три гола. «Краснодар» по всем показателям превосходил «Спартак». Были перекладины, и не попадали с близких расстояний.

    Пока «Спартаку» везeт, и это настораживает, потому что когда так долго везeт, то невезение придeт в самый ненужный момент. Я боюсь, что это будет самое большое разочарование «Спартака» в этом сезоне», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2024 19:41
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FCSpartakM
    1715450126
    да по-хорошему кроме двух моментов у Кади у краснодара не было больше моментов 100х. Ну Игнатов так же запорол выход 1 на 1 по сути. Везение было с Динамо. Тут краснодар на победу не наиграл. Да и Спартак не играет сейчас 1 составов, идет постоянная ротация.
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    Фердя
    1715451304
    Такой смешной и толстый Червиченко! Спартак доминировал и не давал Краснодару шансов забить!
    Ответить
    Filllllll
    1715451436
    "Я боюсь, что это будет самое большое разочарование «Спартака". Нет, он мечтает об этом. Спартаку надо сделать так, чтобы эта гнида обломалась и расстроилась!
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    alefreddy
    1715451479
    ползи Червь лесом
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    anatolich72
    1715451956
    Вот дурачок червивый
    Ответить
    VVM1964
    1715452706
    НЕ КАРКАЙ, ГНИДА !!!
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    nik55
    1715453505
    червяк помойный пасть закрой
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    ...уефан
    1715453524
    ...свинцом плавленым поганый рот залить и на кол!...
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    slavа0508
    1715456500
    А в какой самый ненужный момент ? ну 4 закончим не на 4 а на и что ???
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    sined1951
    1715492623
    А ведь накаркает!
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