Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре в РПЛ

А гол лучший по каким критериям?
По красоте, по сложности, по качеству удара???
Что учитывается при голосовании?
А НИЧЕГО. Чьих болельщиков больше проголосовало - те и победят.))))
Пресс-служба РПЛ назвала имя автора лучшего гола в турнире по итогам октября.
Этого звания удостоился полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, забивший ударом с лета под перекладину в ворота «Крыльев Советов» в минувшее воскресенье.
«Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты российской Премьер-лиги и канала «Матч Премьер», – говорится в публикации.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019