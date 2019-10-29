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    Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре в РПЛ

    Пресс-служба РПЛ назвала имя автора лучшего гола в турнире по итогам октября.

    Этого звания удостоился полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, забивший ударом с лета под перекладину в ворота «Крыльев Советов» в минувшее воскресенье.

    «Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты российской Премьер-лиги и канала «Матч Премьер», – говорится в публикации.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3882

      Владислав Vlad 6 минут назад

      А гол лучший по каким критериям?
      По красоте, по сложности, по качеству удара???
      Что учитывается при голосовании?
      А НИЧЕГО. Чьих болельщиков больше проголосовало - те и победят.))))

      0
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      Рейтинг: +10421

      Bivaliy67 55 минут назад

      Это уже второй подобный в этом сезоне. Для номинального защитника - класс!

      1
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      Рейтинг: +2059

      Павелий 2 часа назад

      Удар неплохой, но везения в нём больше, чем мастерства.

      1
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      Рейтинг: +2029

      Ruryu > Павелий 2 часа назад

      Со Спартаком,тоже везение было.... может,он просто профессионал?

      1
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      Рейтинг: +10421

      Bivaliy67 > Павелий 52 минуты назад

      Можно сказать, что в каждом голе есть доля везения... Или не везения, в зависимости от того. забил ты или пропустил;)

      0
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      Юра работяга. Качественный футболист

      0
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      Рейтинг: +3655

      nik55 3 часа назад

      раз в год и палка стреляет

      2
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      Рейтинг: +2029

      Ruryu > nik55 2 часа назад

      С учётом гола Спартаку,уже 2 раза выстрелила...)))

      0
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      Рейтинг: +10421

      Bivaliy67 > nik55 58 минут назад

      Это может быть твоя раз в год стреляет, а Юра крадёт периодически.)

      1
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      Рейтинг: -21968

      пьяныйхоровод > Bivaliy67 14 минут назад

      5 баллов !

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      Рейтинг: +1884

      ухоженный крокодил 4 часа назад

      Будет круто, если Юра еще прибавит.
      =)

      0
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      Рейтинг: +1248

      Фанат Рубина 4 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такой бред, в европе над этим голом со стульев попадают если увидят что в россии такой гол может быть лучшим в месяце..

      были и лучше например гол анхеля из ахмата в ворота уфы..
      но дебика проголусуют за то что жирков игрок зенита...
      был бы этот самый анхель игроком бомжатника его бы выбрали все 100%

      голосование не легетивное

      -6
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      Рейтинг: +7557

      alex1951 > Фанат Рубина 3 часа назад

      Зря ,свой негатив выливаешь ,вроде ,как Жирков тебя чем то обидел.....
      А что касается гола ,слышь европеец, то номинацию можно и изменить :
      Лучший гол месяца ,кому далеко за 30...........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      andrej-lucevich 5 часов назад

      респект!!!

      3
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      Рейтинг: +1190

      lek! 5 часов назад

      Такой не берется , отличный удар .Всем молодым пример.

      5
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