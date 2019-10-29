Гол Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре в РПЛ

Пресс-служба РПЛ назвала имя автора лучшего гола в турнире по итогам октября.

Этого звания удостоился полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, забивший ударом с лета под перекладину в ворота «Крыльев Советов» в минувшее воскресенье.

«Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты российской Премьер-лиги и канала «Матч Премьер», – говорится в публикации.