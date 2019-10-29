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  • «Мутко против»: на матче ЦСКА – «Динамо» полицейские задержали пьяного фаната. Им оказался полковник МВД

«Мутко против»: на матче ЦСКА – «Динамо» полицейские задержали пьяного фаната. Им оказался полковник МВД

29 октября 2019, 13:10
24

Во время матча ЦСКА«Динамо» (0:1) сотрудники полиции задержали еле стоявшего на ногах болельщика, который приставал к другим фанатам, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Непонятно, что хотел мужчина от болельщиков, так как его речь была несвязной. Его задержали сотрудники полиции.

«Уже в отделении выяснилось, что пьяным болельщиком оказался начальник факультета подготовки следователей института МВД, полковник полиции Виктор Синеоков», – говорится в сообщении канала.

  • После победы над ЦСКА динамовцы заняли 14-е место в таблице РПЛ с 14 очками.
  • В 15-м туре «Динамо» примет «Ахмат».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (24)
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Давид59
1572344925
Настоящий полковник!!!
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acor94
1572346179
А что, простите, он нарушил? Бил кого то? Все мы были на месте полковника, так что не думаю, что такое нужно придавать огласке.
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ilichkadr
1572346274
Интересно, с чего взяли что полковник фанат? Был бы фанатом, не приставал бы к своим. Ну, перебрал чутка, решил обсудить результат.
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TOL47
1572351251
Наверное подполковника оскорбил,причем очень сильно, но еще и должность значение имеет. Иначе замяли бы.
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Красный май
1572355726
Рекламная акция от полковника: "Вернем пиво на стадионы!"
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ufos73
1572359364
Тест драйф по возвращению пива на стадионы проводил )))))))
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Егор Велунов
1572361200
Недоперепил, искал собутыльников среди фанатов, а тут коллеги не поняли :)
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Garrincha58
1572361334
какой пример для молодёжи и детишек позор и таких случаев будет ещё больше, если разрешат пить бурду на стадионах
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a_who
1572363081
Победе радовался !
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Cules2013
1572366888
Такое поведение странно было бы одобрять, но и ничего прямо ужасного он же не сделал, в конце концов. Время же было его личное.
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