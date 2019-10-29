«Мутко против»: на матче ЦСКА – «Динамо» полицейские задержали пьяного фаната. Им оказался полковник МВД

Во время матча ЦСКА – «Динамо» (0:1) сотрудники полиции задержали еле стоявшего на ногах болельщика, который приставал к другим фанатам, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Непонятно, что хотел мужчина от болельщиков, так как его речь была несвязной. Его задержали сотрудники полиции.

«Уже в отделении выяснилось, что пьяным болельщиком оказался начальник факультета подготовки следователей института МВД, полковник полиции Виктор Синеоков», – говорится в сообщении канала.