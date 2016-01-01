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    «Мутко против»: на матче ЦСКА – «Динамо» полицейские задержали пьяного фаната. Им оказался полковник МВД

    Во время матча ЦСКА«Динамо» (0:1) сотрудники полиции задержали еле стоявшего на ногах болельщика, который приставал к другим фанатам, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Непонятно, что хотел мужчина от болельщиков, так как его речь была несвязной. Его задержали сотрудники полиции.

    «Уже в отделении выяснилось, что пьяным болельщиком оказался начальник факультета подготовки следователей института МВД, полковник полиции Виктор Синеоков», – говорится в сообщении канала.

    • После победы над ЦСКА динамовцы заняли 14-е место в таблице РПЛ с 14 очками.
    • В 15-м туре «Динамо» примет «Ахмат».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1831

      Борат 28 минут назад

      ну у него фамилия говорящая - синеоков))))
      вот он и залил свои очи синевой)))
      а что? имел право!
      вот умора!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +947

      Харченко 31 минуту назад

      Не повезло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      evgevg13 42 минуты назад

      журналюги всё пытаются сенсацию из пальца высосать...

      0
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr 1 час назад

      Интересно, с чего взяли что полковник фанат? Был бы фанатом, не приставал бы к своим. Ну, перебрал чутка, решил обсудить результат.

      2
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      Рейтинг: +483

      evgevg13 > ilichkadr 40 минут назад

      а почему, если это было так, сержанты полковника не домой, а в отделение отвезли. и ещё растрезвонили на всю страну. сомневаюсь я что то в правдивости слов журналюг...

      0
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      Рейтинг: +819

      acor94 1 час назад

      А что, простите, он нарушил? Бил кого то?
      Все мы были на месте полковника, так что не думаю, что такое нужно придавать огласке.

      2
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      Рейтинг: +147

      111Hunter111 1 час назад

      Понять и простить.

      0
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      Рейтинг: +500

      Давид59 1 час назад

      Настоящий полковник!!!

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      Рейтинг: +7246

      silver29 1 час назад

      Зачем так сразу имя раскрывать, напишите просто не совсем трезвый болельщик очень похожий на полковника полиции.

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