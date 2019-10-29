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    Орлов: «Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, будет правильно. Он – номер один в России»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нового контракта нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты. Он – номер один в России. Почему нет-то?

    Ну и в «Спартаке» кто-то должен одуматься и сказать: «Тема, ты спартаковец». Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо «Спартаку», что он подготовил Дзюбу для «Зенита», – сказал Орлов.

    • Действующее соглашение форварда с клубом истекает в июне 2020 года.
    • В этом сезоне РПЛ 31-летний Дзюба забил девять голов и отдал восемь передач в 14 матчах.

    Источник: Sport24

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    29.10.2019 18:36
    Комментарии92
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 1 час назад

      Он – номер один в России сегодня, а что будет завтра?

      0
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      Рейтинг: +3160

      Рубинище 3 часа назад

      Подпишет контракт и перестанет играть, тогда что

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      alarm 7 часов назад

      надо депортировать орлова в тарасовку.

      0
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      Рейтинг: +100

      Мост 8 часов назад

      Дзюба-это Бузова в футболе.

      0
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 10 часов назад

      Зюбу нужно держать на поводке, а значит длинный контракт неуместен. Всегда можно пригрозить, что продадут коням, свиням или тульским оружейникам.

      2
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      Рейтинг: +672

      ДяДь ПашА 10 часов назад

      Хорошо,что старого маразматика больше не пускают коментировать, изредка в передачу позовут и все

      0
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      Рейтинг: +2254

      mutabor0992 11 часов назад

      А зп ему платить Геша будешь из своих???

      3
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      Рейтинг: +661

      lysenkoff 11 часов назад

      Ему 31 Год, контракт 3+1, до 34 лет минимум себе пенсию обеспечить. норм так варик, ну уж нет...

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      Рейтинг: +34575

      portero 11 часов назад

      Это жадность, не факт что Дзюба сможет поддержиаать физику, а без нее он пустое место.

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      Рейтинг: +2059

      Ruryu 12 часов назад

      Чтоб он(да и многие из наших футболистов)играл,больше одного года не предлагать,иначе начинаются бары,стулья,Паки...

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