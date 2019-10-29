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  • Орлов: «Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, будет правильно. Он – номер один в России»

Орлов: «Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, будет правильно. Он – номер один в России»

29 октября 2019, 18:36
71

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нового контракта нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты. Он – номер один в России. Почему нет-то?

Ну и в «Спартаке» кто-то должен одуматься и сказать: «Тема, ты спартаковец». Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо «Спартаку», что он подготовил Дзюбу для «Зенита», – сказал Орлов.

  • Действующее соглашение форварда с клубом истекает в июне 2020 года.
  • В этом сезоне РПЛ 31-летний Дзюба забил девять голов и отдал восемь передач в 14 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (71)
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Axe111
1572364175
Он номер НОЛЬ
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MU-fanatic
1572364409
с нетерпением буду ждать игру сборной с адекватным и непростым сопом,чтобы убедится еще раз в том,что Дзюба ничего не может))
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DemSerg
1572365474
Бревно всея руси.
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kolyma999
1572365692
Напишу в тысячный раз,Дзюба и хороший нап-вещи несовместимые.Ниже среднего,да, спору нет.Он и сам это понимает,в АПЛ его предел причём в теории в любой команде 3-5 голов за сезон.
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nik55
1572366234
заключайте 5 плюс 3----деньги же халявные
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Ruryu
1572367343
Епрст,он это серьёзно? То бишь,сей старик,считает взрослого "игрулю" номером один?! Жесть,куда маразм может завести...
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Из Твери Леха
1572369010
Это же насколько все плохо, что номер один - Тсюба...
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Иван Петров 1986
1572369716
Значит совсем плох наш футбол, если он номер один.
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vka1970
1572371000
Писец нашему футболу если Дзюба номер один.
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BRO_football
1572372748
По российским меркам Дзюба хороший нападающий. На европейском уровне - полный ноль.
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