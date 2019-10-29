Орлов: «Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, будет правильно. Он – номер один в России»

Он – номер один в России сегодня, а что будет завтра?
Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нового контракта нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Думаю, Дзюба будет просить контракт 3+1. Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты. Он – номер один в России. Почему нет-то?
Ну и в «Спартаке» кто-то должен одуматься и сказать: «Тема, ты спартаковец». Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо «Спартаку», что он подготовил Дзюбу для «Зенита», – сказал Орлов.
- Действующее соглашение форварда с клубом истекает в июне 2020 года.
- В этом сезоне РПЛ 31-летний Дзюба забил девять голов и отдал восемь передач в 14 матчах.