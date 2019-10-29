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    Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком прошлого сезона и вручили «Золотого кабана»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал обладателем награды «Золотой кабан», вручаемой лучшему игроку «Спартака» по итогам предыдущего сезона.

    Джикия выиграл в последнем туре голосования, лишь на 2,5 балла опередив Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина — 333. Третьим стал вратарь Александр Максименко — 272,5

    Источник: «СЭ»

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    29.10.2019 19:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 1 час назад

      Подложили свинью, то есть.

      0
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      Рейтинг: +361

      alarm 7 часов назад

      золотой кабан! КАБАН, карл! как только хряка не назовут!

      0
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      Рейтинг: +8700

      Диктор 11 часов назад

      Согласен полностью

      0
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      Рейтинг: +5325

      Старикан 12 часов назад

      Странно, что он Зобнина опередил совсем на чуть-чуть... Рома очень сильно сдал после ЧМ...

      1
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      Рейтинг: +216

      Ссппааррттаакк 13 часов назад

      А почему не Глушаков ?

      0
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      Рейтинг: +9362

      vka1970 14 часов назад

      Рома слабоват пока.
      А вот Георгий и Саша Максименко , самый раз.
      Поздравления всем троим.Есть ещё куда стремиться.

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