Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком прошлого сезона и вручили «Золотого кабана»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал обладателем награды «Золотой кабан», вручаемой лучшему игроку «Спартака» по итогам предыдущего сезона.

Джикия выиграл в последнем туре голосования, лишь на 2,5 балла опередив Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина — 333. Третьим стал вратарь Александр Максименко — 272,5