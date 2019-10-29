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  • Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком прошлого сезона и вручили «Золотого кабана»

Болельщики «Спартака» признали Джикию лучшим игроком прошлого сезона и вручили «Золотого кабана»

29 октября 2019, 19:43
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал обладателем награды «Золотой кабан», вручаемой лучшему игроку «Спартака» по итогам предыдущего сезона.

Джикия выиграл в последнем туре голосования, лишь на 2,5 балла опередив Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина — 333. Третьим стал вратарь Александр Максименко — 272,5

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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vka1970
1572369439
Рома слабоват пока. А вот Георгий и Саша Максименко , самый раз. Поздравления всем троим.Есть ещё куда стремиться.
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Ссппааррттаакк
1572372147
А почему не Глушаков ?
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Старикан
1572373783
Странно, что он Зобнина опередил совсем на чуть-чуть... Рома очень сильно сдал после ЧМ...
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Диктор
1572377570
Согласен полностью
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paracetamol
1572414936
Подложили свинью, то есть.
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ramos6548
1572432880
Джикия более чем достоин признания!
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