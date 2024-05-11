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    «Просто трагедия»: Орлов – о ситуации в ЦСКА

    Комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию в ЦСКА в этом сезоне.

    • В 28-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом».

    «У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счeте! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке всe уходит от них.

    Но у Владимира Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В серебряный сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с ними. Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА. Федотов знает, как играть против Сергея Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2024 18:50
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    Комментарии (7)
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    CSKA57
    1715443745
    Эх, вся надежда на Федотова...
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    Cleaner
    1715451762
    НЕ НАСТОРОЖИЛО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    RUSARM
    1715452026
    вымучили мы победу,просто дедушку зенька не услышал,а три очка не пахнут,да еще на газпрём арене!!
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    Spirit_78
    1715455767
    Нет, это не у ЦСКА трагедия) У них всё нормально.
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    МАН. Ю
    1715457871
    Вот жизнь мля, ни когда не думал что так буду переживать за конюшню.)))) А помойка,она и есть помойка. Пендель, с Клавой уйдут летом, и Семак, с Булановым выйдут.))))
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