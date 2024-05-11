«Просто трагедия»: Орлов – о ситуации в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию в ЦСКА в этом сезоне.

В 28-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом».

«У ЦСКА просто трагедия в этом году – они же более 20 очков потеряли, ведя в счeте! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке всe уходит от них.

Но у Владимира Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В серебряный сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с ними. Мне кажется, неплохая статистика у него с «Зенитом» и в ЦСКА. Федотов знает, как играть против Сергея Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит», – сказал Орлов.