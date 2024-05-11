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    • Игроки «Спартака» определились, кого хотят видеть главным тренером

    Игроки «Спартака» определились, кого хотят видеть главным тренером

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу команды под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

    «Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

    Я в «Спартаке» очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», – сказал Зобнин.

    • Слишкович в апреле сменил Гильермо Абаскаля.
    • У «Спартака» серия из 7 матчей без поражений.
    • Команда претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2024 20:31
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    Комментарии (13)
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    alefreddy
    1715451216
    хорошее желание
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    BRO_football
    1715451533
    Только вот руководство Спартака не волнует мнение ни команды, ни болельщиков.
    Ответить
    suhoffmonstro
    1715451907
    Прямо демократия в Спартаке какая то
    Ответить
    Зарема лис
    1715452100
    Сейчас первая тройка проигрывает оставшиеся матчи, Спартак выигрывает и всё Слишкович чемпион:)
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    oyabun
    1715452180
    Если сами игроки озвучивают такое своё желание, значит на то есть серьезные основания. Это мы видим только конечный результат, а игроки каждый день с тренером и атмосфера в команде имеет огромное значение.
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    ivany4
    1715462576
    Если бы после исполнения желаний игроков, исполнялись надежды и чаяния болельщиков, то вероятно так и следовало поступить. Однако, если при таких зарплатах показывать игру на 3 копейки, и то через раз, это говорит о многом.((( Зачем тогда на тренера тратиться, тренируйтесь сами.))
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715469249
    Тогда парни бейтесь за своего тренера, за Спартак и за себя.
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