Игроки «Спартака» определились, кого хотят видеть главным тренером

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил работу команды под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

Я в «Спартаке» очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», – сказал Зобнин.