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    «Зенит» – об обысках: «Мы не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками «Газпром Арены»

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о масштабных обысках, связанных со строительством «Газпром Арены».

    «В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приемки, были задокументированы.

    Концессионным соглашением между клубом и городом определен механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.

    Комментировать же события и договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», – сказал Макаренко.

    • Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое было генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене».
    • Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
    • Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для «Зенита» в 2007 году. Арена открылась в апреле 2017 года, при этом стоимость строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.10.2019 17:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +49

      Санчес65 12 часов назад

      Кто же Вальку пол стакана привлечет к ответственности...ну смешно ей богу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10080

      vladimir-7 12 часов назад

      Опомнились. Деньги давно разделили по карманам и отвалили кто куда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31032

      Полная Канистра 13 часов назад

      да это давно известно что воровство при такой масштабной стройке железно ГАРАНТИРОВАННО

      0
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      Рейтинг: +927

      Retiremen_VMF 13 часов назад

      Просто не тем подряды раздали, а теперь пожалуйста...Мстя наша страшный!!!

      0
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      Рейтинг: +7662

      parevg 13 часов назад

      Ну все, теперь "распил - арену" закроют как вещественное доказательство, а Зенит вернется но старый стадион...

      0
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      Рейтинг: +3672

      nik55 15 часов назад

      самая дорогая баклан-арена в мире

      4
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      ...
      Рейтинг: +514

      Давид59 > nik55 11 часов назад

      Вот тут ты не прав. Есть 9 арен подороже:
      https://go-sport.ru/article/world-most-expensive-stadiums/

      0
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      Рейтинг: +3672

      nik55 > Давид59 1 час назад

      это цену спецом занизили от истинной что бы не было шума

      0
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 15 часов назад

      Клуб тут причем? А вор должен сидеть в тюрьме. Подрядчики морковские были, типа Дерпаски.

      0
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      Рейтинг: +1142

      neim > paracetamol 15 часов назад

      Сомнительно, что в эту сеть попадет что-нибудь стоящее. Скорее всего, опять какая-нибудь мелкая рыбешка. Караси-то уже поди давно пузо греют на "дальних" берегах .

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      Рейтинг: +1961

      Порванный хрюкан > neim 14 часов назад

      Один до сих пор со свистком бегает по старой памяти

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