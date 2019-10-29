«Зенит» – об обысках: «Мы не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками «Газпром Арены»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о масштабных обысках, связанных со строительством «Газпром Арены».

«В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приемки, были задокументированы.

Концессионным соглашением между клубом и городом определен механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.

Комментировать же события и договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», – сказал Макаренко.