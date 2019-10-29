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  • «Зенит» – об обысках: «Мы не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками «Газпром Арены»

«Зенит» – об обысках: «Мы не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками «Газпром Арены»

29 октября 2019, 17:32
8

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о масштабных обысках, связанных со строительством «Газпром Арены».

«В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приемки, были задокументированы.

Концессионным соглашением между клубом и городом определен механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.

Комментировать же события и договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», – сказал Макаренко.

  • Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое было генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене».
  • Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для «Зенита» в 2007 году. Арена открылась в апреле 2017 года, при этом стоимость строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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paracetamol
1572363420
Клуб тут причем? А вор должен сидеть в тюрьме. Подрядчики морковские были, типа Дерпаски.
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nik55
1572366046
самая дорогая баклан-арена в мире
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Retiremen_VMF
1572370871
Просто не тем подряды раздали, а теперь пожалуйста...Мстя наша страшный!!!
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Полная Канистра
1572371252
да это давно известно что воровство при такой масштабной стройке железно ГАРАНТИРОВАННО
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vladimir-7
1572373694
Опомнились. Деньги давно разделили по карманам и отвалили кто куда.
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Санчес65
1572374685
Кто же Вальку пол стакана привлечет к ответственности...ну смешно ей богу.
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