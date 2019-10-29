«Зенит» – об обысках: «Мы не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками «Газпром Арены»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию о масштабных обысках, связанных со строительством «Газпром Арены».
«В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершенный строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приемки, были задокументированы.
Концессионным соглашением между клубом и городом определен механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.
Комментировать же события и договоренности между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», – сказал Макаренко.
- Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и следственных органов пришли с обысками в ООО «Группа компаний «Охрана», которое было генподрядчиком систем безопасности на «Газпром Арене».
- Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
- Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для «Зенита» в 2007 году. Арена открылась в апреле 2017 года, при этом стоимость строительства в конечном счете выросла в несколько раз, до нескольких десятков миллиардов рублей.