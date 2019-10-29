Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес «Спартака»? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес «Спартака»? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

29 октября 2019, 12:14
1

Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего минского клуба «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина, прокомментировал информацию о внимании «Спартака» к игроку.

«Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем», — сказал Исаев.

  • Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.
  • В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 20-летний форвард провел 23 матча, забил 17 голов.
  • «Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.
  • «Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.

«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Спартак СКА-1938
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1572341641
А на самом деле: в душе не е б у кто им интересуется) я и общаюсь то с игроком раз в 3 месяца))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+