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    Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес «Спартака»? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

    Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего минского клуба «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина, прокомментировал информацию о внимании «Спартака» к игроку.

    «Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем», — сказал Исаев.

    • Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.
    • В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 20-летний форвард провел 23 матча, забил 17 голов.
    • «Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.
    • «Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.

    «Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6830

      ivanthebest 2 часа назад

      А на самом деле: в душе не е б у кто им интересуется) я и общаюсь то с игроком раз в 3 месяца))

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