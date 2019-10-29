Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес «Спартака»? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего минского клуба «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина, прокомментировал информацию о внимании «Спартака» к игроку.

«Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем», — сказал Исаев.

Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.

В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 20-летний форвард провел 23 матча, забил 17 голов.

«Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.

«Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.

«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным