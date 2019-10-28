Мусаев: «Дортмундская «Боруссия» следит за Сулеймановым, но «Краснодар» не готов его продать»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил, что дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым. Южане не готовы отпустить футболиста.

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи, и спросили, можем ли мы его продать. Но мы не готовы», – сказал тренер.