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  • Мусаев: «Дортмундская «Боруссия» следит за Сулеймановым, но «Краснодар» не готов его продать»

Мусаев: «Дортмундская «Боруссия» следит за Сулеймановым, но «Краснодар» не готов его продать»

28 октября 2019, 23:57
5

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил, что дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым. Южане не готовы отпустить футболиста.

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи, и спросили, можем ли мы его продать. Но мы не готовы», – сказал тренер.

  • Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
  • Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
  • «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Сулейманов Магомед-Шапи Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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ivanthebest
1572300011
Думаю 30 миллионов евро и все будут довольны. Останется в России, привыкнет к пешеходному футболу и пропадёт очередной талант...
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Retiremen_VMF
1572328646
Редакторы, а вот только Шапи у вас уроженец какого то региона? А у остальных тогда почему нет такого пункта в ТТХ??? Дагестан у нас отдельная территория? Пишите тогда каждому спортсмену уроженец какого он региона России! Причем тут Дагестан, это отдельная школа или это другое государство.....
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Decorhome
1572339741
Уверен Шапи еще взорвет Европу. По манере игры чем то схож Месси
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