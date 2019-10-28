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    Мусаев: «Дортмундская «Боруссия» следит за Сулеймановым, но «Краснодар» не готов его продать»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил, что дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым. Южане не готовы отпустить футболиста.

    «Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи, и спросили, можем ли мы его продать. Но мы не готовы», – сказал тренер.

    • Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
    • Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
    • «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    28.10.2019 23:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 2 часа назад

      Уверен Шапи еще взорвет Европу. По манере игры чем то схож Месси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +925

      Retiremen_VMF 6 часов назад

      Редакторы, а вот только Шапи у вас уроженец какого то региона? А у остальных тогда почему нет такого пункта в ТТХ??? Дагестан у нас отдельная территория? Пишите тогда каждому спортсмену уроженец какого он региона России! Причем тут Дагестан, это отдельная школа или это другое государство.....

      2
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      Рейтинг: +6830

      ivanthebest 13 часов назад

      Думаю 30 миллионов евро и все будут довольны. Останется в России, привыкнет к пешеходному футболу и пропадёт очередной талант...

      6
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      Рейтинг: +183

      Олег1204 > ivanthebest 6 часов назад

      Он тридцати не стоит, пять в лучшем случае

      0
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      Рейтинг: +1189

      lek! > Олег1204 5 часов назад

      Ну после евро 2008 , за Дзагоева ЦСКА запросил 30 миллионов вот тогда это было смешно. Сейчас судя по рынку это нормальная цена, может только чуть завышена.

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