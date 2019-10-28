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  • «Мутко против»: Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком». Игроков оштрафовали за тонировку

«Мутко против»: Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком». Игроков оштрафовали за тонировку

28 октября 2019, 13:17
15

Защитник Дмитрий Живоглядов и форвард Федор Смолов, выступающие за «Локомотив», перед матчем со «Спартаком» пообщались с полицией.

«Мерседесы» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова были остановлены один за другим прямо на въезде на стадион. Оба игрока были оштрафованы за тонировку. Спорить футболисты не стали – до игры оставалось около часа, и времени на разборки у них не было. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Живоглядов не принимал участия в матче из-за дисквалификации, Смолов – из-за травмы.
  • «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.
  • Спартак» поднялся в таблице на седьмое место, «Локомотив» идет третьим.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Смолов Федор Живоглядов Дмитрий
Комментарии (15)
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Давид59
1572258556
Ну Федя! Снимай тонировку. Народ должен видеть своих "героев"
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JTherry
1572259078
причем тут въезд на стадион Спартака? встреча-то проходила на стадионе Локомотива... "Мутко против" опять замутил)))
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Старикан
1572261094
Действительно пожалели...одного чувака тут на трое суток посадили за тонировку, которую он отказался сразу снимать...
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Retiremen_VMF
1572261744
Достижение, преступников споймали!!! А ведь они, преступники то есть, но их ловить кому выгодно?
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ArReal
1572263719
У стадиона Спартака?Они наверно Стрит-рейсинг устроили - кто быстрее по пробкам за час до стадиона Локомотива от стадиона Спартака долетит..
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kazak161
1572268602
Из не чего высосали проблему жизни, желтая пресса горит?
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LAY394
1572271138
кризис новостей...мля....
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Томик
1572278657
Ладно пацанам с района очень нужна тонировка, чтобы тоже быть крутыми, как и остальные. Этим то зачем? Лепить колхоз на мерсы...Детвора.
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paracetamol
1572289100
1,5 года им отсидки!
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zigbert
1572351676
Знают что нарушают ПДД но продолжаю ездить. Потому что этот штраф для них ничего не стоит.
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