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    «Мутко против»: Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком». Игроков оштрафовали за тонировку

    Защитник Дмитрий Живоглядов и форвард Федор Смолов, выступающие за «Локомотив», перед матчем со «Спартаком» пообщались с полицией.

    «Мерседесы» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова были остановлены один за другим прямо на въезде на стадион. Оба игрока были оштрафованы за тонировку. Спорить футболисты не стали – до игры оставалось около часа, и времени на разборки у них не было. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Живоглядов не принимал участия в матче из-за дисквалификации, Смолов – из-за травмы.
    • «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0.
    • Спартак» поднялся в таблице на седьмое место, «Локомотив» идет третьим.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    28.10.2019 13:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +101025

      zigbert 29 октября 2019, 15:21

      Знают что нарушают ПДД но продолжаю ездить. Потому что этот штраф для них ничего не стоит.

      1
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      Рейтинг: +18046

      paracetamol 28 октября 2019, 21:58

      1,5 года им отсидки!

      -1
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      Рейтинг: +7964

      Томик 28 октября 2019, 19:04

      Ладно пацанам с района очень нужна тонировка, чтобы тоже быть крутыми, как и остальные. Этим то зачем? Лепить колхоз на мерсы...Детвора.

      1
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      Рейтинг: +7964

      Томик > dragoff 28 октября 2019, 19:33

      Дурак ты. Законы для всех одинаковы. Если проблемы с мордой - пусть с водителем ездят, *******.

      1
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      Рейтинг: +7964

      Томик > dragoff 28 октября 2019, 19:35

      Да, и если для них штраф - копейки, то давно пора уже прогрессивную шкалу вводить для таких ********.

      0
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      Рейтинг: +3547

      aaaaahhhh 28 октября 2019, 17:02

      ну наверное поэтому Локо и проиграл, а как иначе.........

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 28 октября 2019, 16:58

      кризис новостей...мля....

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 28 октября 2019, 16:16

      Из не чего высосали проблему жизни, желтая пресса горит?

      1
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      Рейтинг: +6012

      AtticusFinch 28 октября 2019, 14:55

      У стадиона Спартака?Они наверно Стрит-рейсинг устроили - кто быстрее по пробкам за час до стадиона Локомотива от стадиона Спартака долетит..

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 28 октября 2019, 14:22

      Достижение, преступников споймали!!! А ведь они, преступники то есть, но их ловить кому выгодно?

      1
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      Рейтинг: +7395

      Старикан 28 октября 2019, 14:11

      Действительно пожалели...одного чувака тут на трое суток посадили за тонировку, которую он отказался сразу снимать...

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 октября 2019, 14:07

      Бомбардир в своем репертуаре. Даже копировать новости для них проблема.

      -1
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