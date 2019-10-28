«Мутко против»: Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком». Игроков оштрафовали за тонировку

Защитник Дмитрий Живоглядов и форвард Федор Смолов, выступающие за «Локомотив», перед матчем со «Спартаком» пообщались с полицией.

«Мерседесы» Дмитрия Живоглядова и Федора Смолова были остановлены один за другим прямо на въезде на стадион. Оба игрока были оштрафованы за тонировку. Спорить футболисты не стали – до игры оставалось около часа, и времени на разборки у них не было. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять снимать тонировку прямо на месте, а дали им на это пару дней», – пишет телеграм-канал «Мутко против».