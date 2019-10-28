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Погба пропустит еще месяц из-за травмы

28 октября 2019, 09:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник команды Поль Погба не вернется в строй в ближайшее время.

«Не думаю, что мы увидим Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против «Шеффилд Юнайтед» после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдeт в декабре», – сказал Сульшер.

  • Погба не играет с 30 сентября из-за травмы правой ступни.
  • В текущем сезоне француз сделал два ассиста в шести матчах.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Сульшер Уле-Гуннар
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