Погба пропустит еще месяц из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник команды Поль Погба не вернется в строй в ближайшее время.

«Не думаю, что мы увидим Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против «Шеффилд Юнайтед» после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдeт в декабре», – сказал Сульшер.