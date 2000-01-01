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    Погба пропустит еще месяц из-за травмы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник команды Поль Погба не вернется в строй в ближайшее время.

    «Не думаю, что мы увидим Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против «Шеффилд Юнайтед» после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдeт в декабре», – сказал Сульшер.

    • Погба не играет с 30 сентября из-за травмы правой ступни.
    • В текущем сезоне француз сделал два ассиста в шести матчах.

    Источник: The Guardian

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