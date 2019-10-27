Главные новости дня. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив», «Рома» обыграла «Милан» впервые за два года

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 22:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +838

      Muboraksho 8 часов назад

      Спартак поздравляю с победищей над Локо...

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      Рейтинг: +175

      kliker 14 часов назад

      Локо первые минут двадцать пять возил, потом игра выровнялась.
      Где-то к минуте тридцатой появилась уверенность, что не проиграем, а после гола стало всё ясно. После гола Спартак столько раз выходил в быструю контратаку 3 в 2, что даже удивительно было.
      Впервые за долгое время понравилась команда и игра.
      С чем нас и поздравляю!

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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      У Локо ноги глиняные.

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      Рейтинг: +49

      pasha-ansh@mail.ru > paracetamol 14 часов назад

      я убедился всё проплачено свиньи вперёд паровозники сдали матч

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      Рейтинг: +49

      pasha-ansh@mail.ru > pasha-ansh@mail.ru 14 часов назад

      и это гинер всё купил

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      Рейтинг: +2019

      erma > paracetamol 9 часов назад

      ну и хрень

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