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Главные новости дня. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив», «Рома» обыграла «Милан» впервые за два года

27 октября 2019, 22:50
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Месси: «Мечтаю поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Постараюсь убедить семью переехать в Аргентину».

РПЛ. «Зенит» всухую победил «Крылья Советов» и укрепил лидерство.

«Вдул так вдул часть вторая». Карпин сообщил о беременности жены.

РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в первом гостевом матче Тедеско.

Серия А. «Аталанта» победила в Удине со счетом 7:1, «Наполи» сыграл вничью со СПАЛом и другие результаты.

РПЛ. ЦСКА проиграл дома «Динамо», команда Гончаренко не побеждает в четырех матчах подряд.

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас».

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» и упустил шанс выйти на второе место в таблице.

Серия А. «Рома» обыграла «Милан» впервые за два года.

Бундеслига. «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в таблице.

Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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paracetamol
1572211891
У Локо ноги глиняные.
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kliker
1572213869
Локо первые минут двадцать пять возил, потом игра выровнялась. Где-то к минуте тридцатой появилась уверенность, что не проиграем, а после гола стало всё ясно. После гола Спартак столько раз выходил в быструю контратаку 3 в 2, что даже удивительно было. Впервые за долгое время понравилась команда и игра. С чем нас и поздравляю!
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Muboraksho
1572235729
Спартак поздравляю с победищей над Локо...
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