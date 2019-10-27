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  • АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас»

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас»

27 октября 2019, 21:20
7

Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. «Арсенал» лидировал со счетом 2:0 во встрече с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. «Манчестер Юнайтед» добился уверенной победы над «Норвичем», несмотря на два нереализованных пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ласкеллес, 37; 1:1 – Джонни, 73.

Удаление: Лонгстафф, 82 – нет.

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сократис, 7; 2:0 – Луис, 9; 2:1 – Миливоевич, 32 (с пенальти); 2:2 – Айю, 52.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 1; 1:1 – Хендерсон, 52; 2:1 – Салах, 75 (с пенальти).

Норвич – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мактоминей, 21; 0:2 – Рэшфорд, 30; 0:3 – Марсьяль, 73; 1:3 – Эрнандес, 89.

Нереализованные пенальти: нет – Рэшфорд, 28; Марсьяль, 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Вулверхэмптон Арсенал Кристал Пэлас Ливерпуль Тоттенхэм Норвич Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (7)
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LMI
1572201079
Арсенал это просто унылые дебилы. Это просто откровенный кошмар, это настолько хуже самого худшего Венгера, что и описать не хватит никаких слов. Клуб в полнейшей заднице
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Сенситив
1572201478
пуховика метлою гнали, мол, не нужен шлак, с новым, нынче всё гораздо хуже, как-то так...))
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Sedoi_Goblin
1572202072
АллЁ,дядьки!! МЮ 1:3 выиграл!! а у вас 0:3 стоит:)... справедливости ради..З.Ы. Тренировать пенки!!! И с победой!!
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mihail200606
1572202517
Ливер вытянул победу, отлично))
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Muboraksho
1572235883
Ну вот это вот называется футболом. Ливерпуль поздравляю с заслуженной победой. Тотенхем тоже не плох но победил сильнейший.
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Cules2013
1572242434
Опять Ливер на пенке 3 очка взял. А ещё в прошлом/позапрошлом сезоне что-то про Сити говорили) У ТТХ совсем всё печально становится. Арсенал в своём стиле. Поменяли шило на мыло - Эмери тот же Венгер, только моложе. Да и подбор игроков вызывает вопросы. Унаи бы Валенсию или Айнтрахт тренировать. Вот это его. Ласкеллес и Джонни Ласельс и Хонни - не?)
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