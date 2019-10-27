АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас»

Опять Ливер на пенке 3 очка взял. А ещё в прошлом/позапрошлом сезоне что-то про Сити говорили) У ТТХ совсем всё печально становится.
Арсенал в своём стиле. Поменяли шило на мыло - Эмери тот же Венгер, только моложе. Да и подбор игроков вызывает вопросы. Унаи бы Валенсию или Айнтрахт тренировать. Вот это его.
Ласкеллес и Джонни
Ласельс и Хонни - не?)
Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. «Арсенал» лидировал со счетом 2:0 во встрече с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. «Манчестер Юнайтед» добился уверенной победы над «Норвичем», несмотря на два нереализованных пенальти.
Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ласкеллес, 37; 1:1 – Джонни, 73.
Удаление: Лонгстафф, 82 – нет.
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Сократис, 7; 2:0 – Луис, 9; 2:1 – Миливоевич, 32 (с пенальти); 2:2 – Айю, 52.
Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кейн, 1; 1:1 – Хендерсон, 52; 2:1 – Салах, 75 (с пенальти).
Норвич – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Мактоминей, 21; 0:2 – Рэшфорд, 30; 0:3 – Марсьяль, 73; 1:3 – Эрнандес, 89.
Нереализованные пенальти: нет – Рэшфорд, 28; Марсьяль, 43.