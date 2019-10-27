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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас»

    Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. «Арсенал» лидировал со счетом 2:0 во встрече с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. «Манчестер Юнайтед» добился уверенной победы над «Норвичем», несмотря на два нереализованных пенальти.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ласкеллес, 37; 1:1 – Джонни, 73.

    Удаление: Лонгстафф, 82 – нет.

    Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сократис, 7; 2:0 – Луис, 9; 2:1 – Миливоевич, 32 (с пенальти); 2:2 – Айю, 52.

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 1; 1:1 – Хендерсон, 52; 2:1 – Салах, 75 (с пенальти).

    Норвич – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мактоминей, 21; 0:2 – Рэшфорд, 30; 0:3 – Марсьяль, 73; 1:3 – Эрнандес, 89.

    Нереализованные пенальти: нет – Рэшфорд, 28; Марсьяль, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 21:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 6 часов назад

      Опять Ливер на пенке 3 очка взял. А ещё в прошлом/позапрошлом сезоне что-то про Сити говорили) У ТТХ совсем всё печально становится.

      Арсенал в своём стиле. Поменяли шило на мыло - Эмери тот же Венгер, только моложе. Да и подбор игроков вызывает вопросы. Унаи бы Валенсию или Айнтрахт тренировать. Вот это его.

      Ласкеллес и Джонни
      Ласельс и Хонни - не?)

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      Рейтинг: +838

      Muboraksho 8 часов назад

      Ну вот это вот называется футболом. Ливерпуль поздравляю с заслуженной победой. Тотенхем тоже не плох но победил сильнейший.

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      Рейтинг: +6036

      mihail200606 17 часов назад

      Ливер вытянул победу, отлично))

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      Рейтинг: +821

      Sedoi_Goblin 17 часов назад

      АллЁ,дядьки!! МЮ 1:3 выиграл!! а у вас 0:3 стоит:)... справедливости ради..З.Ы. Тренировать пенки!!! И с победой!!

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      Рейтинг: +492

      Сенситив 17 часов назад

      пуховика метлою гнали, мол, не нужен шлак,
      с новым, нынче всё гораздо хуже, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +420

      LMI 17 часов назад

      Арсенал это просто унылые дебилы. Это просто откровенный кошмар, это настолько хуже самого худшего Венгера, что и описать не хватит никаких слов. Клуб в полнейшей заднице

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      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan > LMI 15 часов назад

      Очень эмоцтонально и пессимистично...Я тоже переживаю за клубы с традициями. Игру не смотрел, к сожалению. Всё НАСТОЛЬКО плохо?++

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      Рейтинг: +420

      LMI > ivan-football-fan 7 часов назад

      Ну а как еще реагировать на команду, которая уже не в первый раз не в состоянии справиться с Кристал Пэлас, которая сливается после 2:0 (и вполне себе могла вообще проиграть). Как можно реагировать на команду где собрались игроки неврастеники (например Джака) и им вполне под стать главный тренер, который только и корчит гримасы во время никчемной игры

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