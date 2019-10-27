АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «МЮ» разгромил «Норвич», «Арсенал» упустил лидерство 2:0 с «Кристал Пэлас»

Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. «Арсенал» лидировал со счетом 2:0 во встрече с «Кристал Пэлас», но в итоге сыграл вничью. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. «Манчестер Юнайтед» добился уверенной победы над «Норвичем», несмотря на два нереализованных пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ласкеллес, 37; 1:1 – Джонни, 73.

Удаление: Лонгстафф, 82 – нет.

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сократис, 7; 2:0 – Луис, 9; 2:1 – Миливоевич, 32 (с пенальти); 2:2 – Айю, 52.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 1; 1:1 – Хендерсон, 52; 2:1 – Салах, 75 (с пенальти).

Норвич – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мактоминей, 21; 0:2 – Рэшфорд, 30; 0:3 – Марсьяль, 73; 1:3 – Эрнандес, 89.

Нереализованные пенальти: нет – Рэшфорд, 28; Марсьяль, 43.

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