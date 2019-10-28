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Ливерпуль - Тоттенхэм

27.10.2019, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 10 тур Ливерпуль - Тоттенхэм
Лига чемпионов (2018/2019)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
5 тур
15 сентября, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
4 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 27 октября 2019, 18:29

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