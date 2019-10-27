РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в первом гостевом матче Тедеско

В 14 туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл участника Лиги чемпионов. «Локомотив» не смог отправить мяч в чужие ворота.

Победный гол на счету Эсекьеля Понсе. Это первая победа во главе «Спартака» главного тренера Доменико Тедеско.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Мурило (Коломейцев, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Гулиев, 84), Мельгарехо, Умяров (Зобнин, 73), Шюррле (Ларссон, 55), Крал, Понсе.

Предупреждения: Игнатьев, 41; Баринов, 42; Эдер, 71; Чорлука, 88 – Джикия, 22; Бакаев, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ