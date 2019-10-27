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  • РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в первом гостевом матче Тедеско

РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в первом гостевом матче Тедеско

27 октября 2019, 18:24
232

В 14 туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл участника Лиги чемпионов. «Локомотив» не смог отправить мяч в чужие ворота.

Победный гол на счету Эсекьеля Понсе. Это первая победа во главе «Спартака» главного тренера Доменико Тедеско.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Мурило (Коломейцев, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Гулиев, 84), Мельгарехо, Умяров (Зобнин, 73), Шюррле (Ларссон, 55), Крал, Понсе.

Предупреждения: Игнатьев, 41; Баринов, 42; Эдер, 71; Чорлука, 88 – Джикия, 22; Бакаев, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (232)
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kolyma999
1572189982
Наконец то!С победой всех,красно-белые братья!!!
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Красный май
1572190083
Просто отлично разобрались сегодня с Локомотивом. Подбор состава порадовал, так и до Шюррле скоро дойдет, что можно на лавку присесть, если не шевелиться. С победой КББ!
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VVM1964
1572190115
" Партизанская " игра на контратаках пустила Локомотив под откос . Спартак с ПОБЕДОЙ !!!
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Viper for CSKA
1572190211
Не хочу спешить с выводами, но мне очень понравился Спартак сегодня. Аккуратная, тактически грамотная игра, абсолютно в стиле Шальке Тедеско. Первый гол, например, очень напомнил немцев двухлетней давности. Поздравляю красно-белых с победой. Многообещающее начало от команды немецкого итальянца.
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Я - легенда
1572190224
Ураааа!!! Я рад, что Спартак снова в игре! Это было феерично! Всю огромную армию красно-белых - С ПОБЕДОЙ!!!
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батог
1572190310
Спасибо ребята !!! Всех с победой !!! Тед с почином !
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oyabun
1572190384
Кто смотрел обсуждения футбольных спецов в перерыве матча, должны были заметить как оба с уверенным видом рассуждали с каким же счетом победит Локо - один говорил 1:0, другой 2:0. Хочется ответить им знаменитыми словами Евсеева - "Х.. ВАМ!!!" С Победой, красно-белые! С Победой ТТД!!
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stop
1572190439
спартак не заслуживал победы !
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RyslanZ
1572191791
Своей уверенной победой в дерби над одним из лидеров РПЛ Спартак снял с команды и ее болельщиков огромный негативный психологический груз от неудач и поражений...Для Тедеско этот матч послужит отправной точкой,как строить игру команды и как побеждать своих соперников без оглядки на турнирную таблицу !
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zigbert
1572193734
Спартак с победой!!! Пока еще много брака но появилось стремление к победе. Игра в три защитника принесла успех. Даже Кутепов провел отличный матч.Конечно локомотиву сейчас трудно играть на два фронта. Но это их проблемы.
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