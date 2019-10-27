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    РПЛ. «Спартак» всухую разгромил «Локомотив» в первом гостевом матче Тедеско

    В 14 туре РПЛ «Спартак» в гостях обыграл участника Лиги чемпионов. «Локомотив» не смог отправить мяч в чужие ворота.

    Победный гол на счету Эсекьеля Понсе. Это первая победа во главе «Спартака» главного тренера Доменико Тедеско.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хeведес, Мурило (Коломейцев, 78), Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Гулиев, 84), Мельгарехо, Умяров (Зобнин, 73), Шюррле (Ларссон, 55), Крал, Понсе.

    Предупреждения: Игнатьев, 41; Баринов, 42; Эдер, 71; Чорлука, 88 – Джикия, 22; Бакаев, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 18:24
    Комментарии252
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      Рейтинг: +529

      KPCCSPB 5 часов назад

      Ну, сриптак на дерби всегда настраивается, пока рано говорить... Но, достойно.

      2
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      Рейтинг: +458

      Звезда запаса 6 часов назад

      А где "Спартак - величие"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5308

      Старикан 6 часов назад

      Я уже и забыл когда Спартак последний раз одерживал в чемпионате крупную победу...тем весомее...

      2
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      Рейтинг: +4318

      Krossmen73 9 часов назад

      Хвала богам что вроде бы появился свет в конце тоннеля!Посмотрим что будет дальше.А пока что с ПОБЕДОЙ СПАРТАК!!!!С ПОБЕДОЙ всех болельщиков красно-белых!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1037

      омск55 10 часов назад

      Спартак показал хороший футбол молодцы, а Гилерме свой уровень

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      anjaneri 17 часов назад

      Прорвало рыбят...

      0
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      Рейтинг: +12802

      slavutiq70 17 часов назад

      Да и ещё забыл ,,,хотел Сёмина отметить,,,,не смотря на крупное поражение,вышел и достойно ответил на все вопросы,,,,,,

      6
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      Рейтинг: +8

      RUBINTATAR 17 часов назад

      Надеюсь,это только начало.

      2
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      Рейтинг: +3731

      SPACE TRUCKIN 17 часов назад

      Спартак списали уже все конкуренты....тем приятнее победа ...

      3
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      Рейтинг: +2590

      JTherry 17 часов назад

      Смородской - большой привет, наванговала)))))) сегодня порадовало, что все 3 гола забили нападающие, наконец-то!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12802

      slavutiq70 > JTherry 17 часов назад

      Да и Бакаев меня сильно порадовал,,,,,,такие три классные голевые передачи,,,,,вот так же и всегда бы,,,

      4
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