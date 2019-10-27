Бундеслига. «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в таблице

В матче 9-го тура Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Менхенгладбаха поднялся на первое место в турнирной таблице – в активе «Боруссии» 19 очков. «Айнтрахт» располагается на девятой строчке с 14-ю баллами.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Боруссия (Менхенгладбах) – Айнтрахт – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Тюрам, 28; 2:0 – Вендт, 45; 2:1 – да Коста, 59; 3:1 – Эльведи, 75; 3:2 – Хинтереггер, 79; 4:2 – Закария, 85.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги