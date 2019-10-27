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    Бундеслига. «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в таблице

    В матче 9-го тура Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Менхенгладбаха поднялся на первое место в турнирной таблице – в активе «Боруссии» 19 очков. «Айнтрахт» располагается на девятой строчке с 14-ю баллами.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

    Боруссия (Менхенгладбах) – Айнтрахт – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тюрам, 28; 2:0 – Вендт, 45; 2:1 – да Коста, 59; 3:1 – Эльведи, 75; 3:2 – Хинтереггер, 79; 4:2 – Закария, 85.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 22:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8743

      DeStar 17 часов назад

      в германии интрига есть только на старте чемпа ) потом все становится на свои месте, и уже где-то после 17 тура, через 8 игр, бавария будет первой и ни разу оттуда не выпадет)

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      Рейтинг: +30

      bizhan10 > DeStar 16 часов назад

      Это утверждение было бы актуально при тренерах до Ковача, а сейчас хз .

      0
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      Рейтинг: +2552

      zatonn > bizhan10 15 часов назад

      Так же будет и сейчас. Ковач - сильный тренер, просто не у всех бывают мгновенные результаты.

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