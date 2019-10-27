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РПЛ. ЦСКА проиграл дома «Динамо», команда Гончаренко не побеждает в четырех матчах подряд

27 октября 2019, 18:29
89

ЦСКА в 14 туре чемпионата России всухую дома проиграл «Динамо». Динамовцы одержали первую победу при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

Команда Виктора Гончаренко не может победить на протяжении четырех официальных матчей подряд. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на пятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Ахметов (Сигурдссон, 59), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Морозов, Рыков, Ордец, Каборе (Юсупов, 65), Рауш, Шиманьски (Н’Жи, 80), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 68), Игбун.

Предупреждения: Бийол, 9 – Нойштедтер, 29; Каборе, 58; Н’Жи, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Гончаренко Виктор
Комментарии (89)
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Dominator777
1572190367
Просто бл*дство какое-то в исполнении коней, а не игра...Опять скоты воскресный вечер испоганили!
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Derzkiy1
1572190409
В отставку пора
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Аид666
1572190475
ДНО!!! Один и тот же сценарий.... Тьфу, это уже ПОЗОР полный....
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evgevg13
1572190499
Динамо красавцы, с победой!!!
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DemSerg
1572190502
Нет приличных слов для комментариев...
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Аид666
1572190535
Интересно чем опять тренер мазаться начнет....
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saf05
1572190651
ЦСКА позор ,больше слов нет.
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_Kesh_Suntar_
1572191053
Ждем слово "молодые". Будь мужиком Гончар и уходи!!!
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InterMilLano1908
1572192344
Гончар тут особо не при делах... Он не виноват что у него уже 3 года нападающего нет, продали опорника Вернлбума, а купили мусор Бийола и Бистровича... Видно же что команда играет и довольно неплохо, но забивать просто не кому... Чалова в молодежку видимо это второй Базелюк
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RUBINTATAR
1572196914
Виноваты все-Гинер,игроки,судьи,но только не главный тренер.Состав же нормальный,заставить игроков бегать,думать-это и есть задача тренера.Если не получается,то на выход.Понторез этот Гончар.
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