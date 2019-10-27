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    РПЛ. ЦСКА проиграл дома «Динамо», команда Гончаренко не побеждает в четырех матчах подряд

    ЦСКА в 14 туре чемпионата России всухую дома проиграл «Динамо». Динамовцы одержали первую победу при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

    Команда Виктора Гончаренко не может победить на протяжении четырех официальных матчей подряд. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на пятом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Ахметов (Сигурдссон, 59), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Чалов.

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Морозов, Рыков, Ордец, Каборе (Юсупов, 65), Рауш, Шиманьски (Н’Жи, 80), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 68), Игбун.

    Предупреждения: Бийол, 9 – Нойштедтер, 29; Каборе, 58; Н’Жи, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 18:29
    Комментарии99
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      Рейтинг: +1726

      Snek 14 часов назад

      Такое ощущение будто второй раз матч с Ференцварошом посмотрел. У наших игроков серьёзная проблема с удачей, как будто кто-то сглазил.

      1
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 16 часов назад

      Ганчаренка совсем издох как тренер. Надо менять, бесполезный он!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Kokmarov 18 часов назад

      Неудобный соперник, никто не знает, что с этим делать, но и Динамо молодцы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol > Kokmarov 16 часов назад

      Одни неудобные попадаются. Вот Ференцварош, например, пять лет в группе ЛЕ не выигрывал, и опять неудобным оказался. Загонял просто тренеришка команду, это и прошлой весной наблюдалось.

      0
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      Рейтинг: +492

      Сенситив 18 часов назад

      динамовцы, коней оставили с пустой торбой, никак,
      знать, новый тренер вставил куда надо, как-то так...))

      -1
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      Рейтинг: +7228

      silver29 18 часов назад

      Схема игры Динамо очень напоминает Спартаковскую, три игрока оттянуты в оборону, впереди один чистый нап, средняя линия насыщена, быстрый переход в контратаку, такая тактика и приносит результат.

      2
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      Рейтинг: +8

      RUBINTATAR 18 часов назад

      Виноваты все-Гинер,игроки,судьи,но только не главный тренер.Состав же нормальный,заставить игроков бегать,думать-это и есть задача тренера.Если не получается,то на выход.Понторез этот Гончар.

      5
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      Рейтинг: +65

      Vis-ok 18 часов назад

      ********, ******, но здесь мог быть и положительный статус

      0
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      Рейтинг: +94

      Жуков А 19 часов назад

      Кого не поставь, лучше не будет. Все просто. В команде нужны реальные дядьки. Иначе никак. Сами вспомните, при Игнашевиче в сборной в паре даже Кутепов заиграл. И здесь такая же фигня

      2
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      Рейтинг: +921

      CSKA57 19 часов назад

      Кто бы что ни говорил о наличествующей "черной полосе" и перспективах хорошей игры в будущем, надо сказать, что сегодня ЦСКА играет очень плохо! Проигрываем всем. Игра оценивается не по времени владения мячом, финтами игроков, а результатом на табло, которым команда похвалиться не может. Причин много: плохая психологическая и физическая подготовка, скоростные данные некоторых из них желают быть лучше. И если уж тренер пытается выстроить тактику на игру, он должен учитывать все проблемы.

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      Рейтинг: +5461

      Сильвербой 19 часов назад

      Ничего удивительного нет, ЦСКА всегда осенью на спаде. ЛЕ уже слита, осталось отмучиться три матча, кубок будет слит на днях со стопроцентной вероятностью! А по весне ЦСКА опять попадет в еврокубки, что бы в очередной раз их слить! В принципе, это не только ЦСКА касается, это про большинство наших представителей!

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      Рейтинг: +921

      CSKA57 > Сильвербой 19 часов назад

      С такой игрой ЦСКА точно в Еврокубки не попадет.

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