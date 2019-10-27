РПЛ. ЦСКА проиграл дома «Динамо», команда Гончаренко не побеждает в четырех матчах подряд

ЦСКА в 14 туре чемпионата России всухую дома проиграл «Динамо». Динамовцы одержали первую победу при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

Команда Виктора Гончаренко не может победить на протяжении четырех официальных матчей подряд. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на пятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 82), Ахметов (Сигурдссон, 59), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Морозов, Рыков, Ордец, Каборе (Юсупов, 65), Рауш, Шиманьски (Н’Жи, 80), Нойштедтер, Панченко (Хильмарк, 68), Игбун.

Предупреждения: Бийол, 9 – Нойштедтер, 29; Каборе, 58; Н’Жи, 88.

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