РПЛ. «Зенит» всухую победил «Крылья Советов» и укрепил лидерство

В 14 туре чемпионата России «Зенит» всухую победил в Самаре. Решающий гол забил 36-летний полузащитник Юрий Жирков.
Благодаря трем очкам зенитовцы упрочили лидерство в таблице. На текущей неделе «Зенит» в рамках Лиги чемпионов проиграл «Лейпцигу» (1:2).
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков (Сутормин, 88), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).
Предупреждения: Мияйлович, 67; Комбаров, 85 – Караваев, 23.
Источник: Бомбардир.ру