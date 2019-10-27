РПЛ. «Зенит» всухую победил «Крылья Советов» и укрепил лидерство

В 14 туре чемпионата России «Зенит» всухую победил в Самаре. Решающий гол забил 36-летний полузащитник Юрий Жирков.

Благодаря трем очкам зенитовцы упрочили лидерство в таблице. На текущей неделе «Зенит» в рамках Лиги чемпионов проиграл «Лейпцигу» (1:2).

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков (Сутормин, 88), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).

Предупреждения: Мияйлович, 67; Комбаров, 85 – Караваев, 23.

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