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РПЛ. «Зенит» всухую победил «Крылья Советов» и укрепил лидерство

27 октября 2019, 15:53
46

В 14 туре чемпионата России «Зенит» всухую победил в Самаре. Решающий гол забил 36-летний полузащитник Юрий Жирков.

Благодаря трем очкам зенитовцы упрочили лидерство в таблице. На текущей неделе «Зенит» в рамках Лиги чемпионов проиграл «Лейпцигу» (1:2).

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков (Сутормин, 88), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).

Предупреждения: Мияйлович, 67; Комбаров, 85 – Караваев, 23.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (46)
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GuberDV
1572180995
КрыСиный Дзюба ничего не показал)))
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Сильвербой
1572181028
Это не Лецпциг, тут даже полено забивает!!!
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ААМ
1572181071
Зенит взял своё на классе, но слишком много упущенных моментов и возни с мячом у ворот соперника.
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Пельш 1
1572181153
Раз, два, три - Зенитушка дави!
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Nerlinger
1572181293
Даа в росии зенит выигрывает на уровне состава, а в европе в хуже Арсенала играет!!!
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ZENIT*****
1572181375
зенит с победой!!!
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Fraig
1572182579
Всех болел Зенита с победой,!!!
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S.K.V.
1572183712
Молодцы с победой!!!
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ВетеR
1572184910
Зенит, с победой ! Ожидаемая )
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Давид59
1572185629
Ожидаемые комментарии о судействе. Да, были неочевидные свистки. Но бедного Барриоса (видно было на повторе) пару раз локтём очень подленько... А Комбарову вообще повезло - его аплодисменты судье - очевидная вторая жёлтая
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