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    РПЛ. «Зенит» всухую победил «Крылья Советов» и укрепил лидерство

    В 14 туре чемпионата России «Зенит» всухую победил в Самаре. Решающий гол забил 36-летний полузащитник Юрий Жирков.

    Благодаря трем очкам зенитовцы упрочили лидерство в таблице. На текущей неделе «Зенит» в рамках Лиги чемпионов проиграл «Лейпцигу» (1:2).

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Кабутов, 60), Канунников, Соболев.

    «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков (Сутормин, 88), Оздоев, Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Азмун, Дриусси (Мак, 78).

    Предупреждения: Мияйлович, 67; Комбаров, 85 – Караваев, 23.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2019 15:53
    Комментарии50
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      Рейтинг: +3146

      Рубинище 7 часов назад

      Счет должен был быть 4-0 минимум. ( Азмун вспомнил старое)
      предсказуемо победили на классе. Крылья очень слабы.

      1
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 16 часов назад

      Мишу с сухарем.

      0
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 16 часов назад

      Могли и больше забить, но играли в удовольствие и это хорошо. КС - крепкая команды стала.

      0
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      Рейтинг: +936

      ZENIT-59 18 часов назад

      С победой Зенит!Теперь через Томь надо готовиться к немцам Дома надо показать Лейпцигу,что мы не слабее, и проигрыш был случайным!Самое главное,чтобы обошлось без травм

      2
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol > ZENIT-59 16 часов назад

      Еще кони перед немцами будут, вот кого надо разгромить!

      1
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      Рейтинг: +936

      ZENIT-59 > paracetamol 3 часа назад

      С ЦСКА играть перед Лейпцигом-это круто! Разозленные армейцы будут играть как "последний матч",а у Зенита через 2 дня немцы! Что-то тревожно, ведь в полсилы не сыграешь с москвичами,а на еврокубок нужно восстановиться-второй состав не будет же играть с ЦСКА?! Вот и дилемма для Семака.СПАСИБО СОСТАВИТЕЛЯМ КАЛЕНДАРЯ!! !Без головы кто-то, или против нашего футбола и Зенита!

      0
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      Рейтинг: +314

      Artemka444 19 часов назад

      хорошо играют парни!!!
      Ждём такой же игры в лиге чемпионов!!!

      1
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      Рейтинг: +301

      arrivalgist 20 часов назад

      Нормальные сегодня результаты во всех матчах для Зенита! Спартак, Динамо. Ждем победы Оренбурга ))

      3
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      Рейтинг: +476

      Давид59 20 часов назад

      Странно было бы от Зенита ожидать искромётную игру. Посмотрите на их график. Силы то не беспредельные

      3
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      Рейтинг: +1116

      Sviro 20 часов назад

      Нет Анюкова, нет Божовича, класс команды выше, не 6-1 и то слава богу!! 0-2 не разгоромный счёт.

      2
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      Рейтинг: +488

      SPbZenit12 21 час назад

      И афиша этого матча была скучная и как-то уснулось в процессе. Мб не матч виноват конечно. Но с победой! Важно набирать очки с такими командами, ибо Зенит любит с ними терять очки.

      2
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      Рейтинг: +138

      Мудакам 21 час назад

      Где был бы зеня, если бы не украл у динамы Жиркова на старости лет?

      -2
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