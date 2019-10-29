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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Крылья Советов - Зенит

27.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 14 тур Крылья Советов - Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 4:2 Крылья Советов
12 тур
29 октября, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 1:3 Зенит
14 тур
20 ноября, воскресенье 19:30 Зенит 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:2 Зенит
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Зенит 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 19:00 Зенит 2:1 Крылья Советов
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Крылья Советов 1:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:15 Крылья Советов 2:5 Зенит
6 тур
24 апреля, воскресенье 16:45 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 27 октября 2019, 17:05

    Эх,такую бы игру с Лейпцигом!Но всё же Победа!

    2
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 27 октября 2019, 15:57

    Куй Вам всем уроды,Зенит рулит!

    3
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    Рейтинг: +2231

    river31 > upiter622 27 октября 2019, 16:40

    За юпитером.)))) Временно, как всегда.

    -1
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 15:54

    Удивляться не чему.Опять Миллер всех купил.

    -2
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    Рейтинг: +99

    Урия Гип 1 > Ёжик в тумане 27 октября 2019, 15:56

    Ну как всегда (.

    1
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    Рейтинг: +152

    sampos > Ёжик в тумане 27 октября 2019, 21:51

    В Самарской обл. уйма заводов на роснефть и газпром работают. Вся территория заводами застроена, сплошная вонь и разливы нефти. Казалось бы Крыльям хоть что-то доставалось бы в виде компенсации. Все средства с какого-то бодуна в Зенит перекачивают? А пользы от этого не видно.

    0
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 15:49

    также другие матчи можно посмотреть на кинозале https://kinozx.ru/3718-krylya-sovetov-zenit.html

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 15:37

    Досмотреть второй тайм можно здесь https://kinozx.ru/3718-krylya-sovetov-zenit.html

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 15:28

    Друид Жирков молодец.Старички рулят!Гол красивый.Сейчас В РПЛ лидер может сменится в любой момент.Ни кто из команд сильно не оторвался.Соболеву удачи!Ждём от него красивых голов .Кто за пишите.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 27 октября 2019, 14:07

    Выиграть КС у Зенита сложно, но в футболе всё возможно.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 27 октября 2019, 09:37

    Крысам удачи!Порвите Зенит!

    0
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > Ёжик в тумане 27 октября 2019, 14:09

    А поноса не будет?

    3
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