Крылья Советов - Зенит

Эх,такую бы игру с Лейпцигом!Но всё же Победа!
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|4:2
|Крылья Советов
|12 тур
|29 октября, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|4:2
|Крылья Советов
|12 тур
|29 октября, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|28 тур
|13 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:30
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|14:30
|Крылья Советов
|0:2
|Зенит
|7 тур
|29 августа, суббота
|17:00
|Зенит
|1:3
|Крылья Советов
|22 тур
|24 марта, понедельник
|19:00
|Зенит
|2:1
|Крылья Советов
|10 тур
|25 сентября, среда
|18:15
|Крылья Советов
|1:4
|Зенит
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:30
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|9 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|Зенит
|21 тур
|20 августа, суббота
|18:15
|Крылья Советов
|2:5
|Зенит
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:45
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|1 тур
|13 марта, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|24 августа, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|0:3
|Зенит
|5 тур
|13 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|22 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|8 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|4:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:0
|Зенит
|22 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|11 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|17 тур
|19 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Зенит
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|21 тур
|11 августа, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|7 тур
|28 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|13 тур
|19 июня, понедельник
|00:00
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|28 тур
|17 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Зенит
|30 тур
|4 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|13 тур
|14 июня, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|33 тур
|25 октября, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|16 тур
|10 июля, среда
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 12 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 4 тур
|12 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Удивляться не чему.Опять Миллер всех купил.
Ну как всегда (.
В Самарской обл. уйма заводов на роснефть и газпром работают. Вся территория заводами застроена, сплошная вонь и разливы нефти. Казалось бы Крыльям хоть что-то доставалось бы в виде компенсации. Все средства с какого-то бодуна в Зенит перекачивают? А пользы от этого не видно.
также другие матчи можно посмотреть на кинозале https://kinozx.ru/3718-krylya-sovetov-zenit.html
Досмотреть второй тайм можно здесь https://kinozx.ru/3718-krylya-sovetov-zenit.html
Друид Жирков молодец.Старички рулят!Гол красивый.Сейчас В РПЛ лидер может сменится в любой момент.Ни кто из команд сильно не оторвался.Соболеву удачи!Ждём от него красивых голов .Кто за пишите.
Выиграть КС у Зенита сложно, но в футболе всё возможно.
Крысам удачи!Порвите Зенит!
А поноса не будет?