Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты

    «Матч ТВ» не смог вовремя начать трансляцию матча 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В эфире игра появилась с 11 минуты.

    Дело в том, что перед этим шла баскетбольная прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (80:86). Между играми «Матч ТВ» показывал рекламу, несмотря на то что встреча в Москве уже была начата.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 16:54
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1537

      Axe111 19 часов назад

      Какой чемпионат такой и канал,помоечка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Sergh4 19 часов назад

      Сволочи! Им главное бабки, на всё остальное похрен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1525

      anri1703 19 часов назад

      я почему то не удивлен( это уже увы в порядке вещей помнится когда еще Россия 2 канал был таких приколов не было а сейчас можно посмотреть баскетбол или хоккей а потом с минуты 60 той и футбик досмотреть чего уж там

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak 19 часов назад

      Канал задуман не болелам угождать,
      А бабло загребать.
      Срамота! Срамота! Срамота!
      Канделака сволота.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      playsh 20 часов назад

      Полное неуважение к болельщикам ,как так можно?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Мост 20 часов назад

      Вася,скажи ещё раз кто она и где её место.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1676

      Kollljan 20 часов назад

      Когда же уже эту .......... выгонят с канала?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4051

      filosof sparty 20 часов назад

      Зашквар за зашкваром у Тины

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      legenda soccer 20 часов назад

      еще рекламу после баскетбола минут 10 показывали уродыы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1527

      Томик > legenda soccer 20 часов назад

      Реклам? Это ещё хрень. Вот когда между рекламы показали заставку баскетбольной лиги - это было сильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Суворов_лучший 21 час назад

      Газик в баскет играл!

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru