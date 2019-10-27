Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты

Какой чемпионат такой и канал,помоечка
«Матч ТВ» не смог вовремя начать трансляцию матча 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В эфире игра появилась с 11 минуты.
Дело в том, что перед этим шла баскетбольная прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (80:86). Между играми «Матч ТВ» показывал рекламу, несмотря на то что встреча в Москве уже была начата.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- «Локомотив» в РПЛ идет третьим.
- «Спартак» занимает 11 место.