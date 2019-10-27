Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты

Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты

27 октября 2019, 16:54
14

«Матч ТВ» не смог вовремя начать трансляцию матча 14 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». В эфире игра появилась с 11 минуты.

Дело в том, что перед этим шла баскетбольная прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (80:86). Между играми «Матч ТВ» показывал рекламу, несмотря на то что встреча в Москве уже была начата.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1572184903
Деньги превыше всего)) Вот покупаешь подписку на Матч Премьер, чтобы ФУТБОЛ смотреть, чтобы никакие баскетболы не мешали. А в результате матч ЦСКА - Динамо переносят с 14:00 на 16:30, а Локомотив - Спартак больше нигде не посмотреть. Мне-то норм, я матч ЦСКА смотрю. А вот болельщикам Локомотива и Спартака, наверное, обидно.
Ответить
kolyma999
1572186310
Шарашкина контора.Которой наплевать на интересы простых болел.
Ответить
Суворов_лучший
1572187014
Газик в баскет играл!
Ответить
filosof sparty
1572190423
Зашквар за зашкваром у Тины
Ответить
Kollljan
1572190777
Когда же уже эту .......... выгонят с канала?
Ответить
Мост
1572191114
Вася,скажи ещё раз кто она и где её место.
Ответить
Plyash
1572192090
Полное неуважение к болельщикам ,как так можно?
Ответить
subbotaspartak
1572193054
Канал задуман не болелам угождать, А бабло загребать. Срамота! Срамота! Срамота! Канделака сволота.
Ответить
anri1703
1572193808
я почему то не удивлен( это уже увы в порядке вещей помнится когда еще Россия 2 канал был таких приколов не было а сейчас можно посмотреть баскетбол или хоккей а потом с минуты 60 той и футбик досмотреть чего уж там
Ответить
Sergh4
1572194413
Сволочи! Им главное бабки, на всё остальное похрен!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+