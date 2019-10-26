Пулишич – второй американец после Демпси, оформивший хет-трик в АПЛ

В матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2) полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич оформил хет-трик. Он стал вторым американцем, забившим в одной игре чемпионата Англии три гола.
Первым в январе 2012 года стал игрок «Фулхэма» Клинт Демпси. Оба сделали свои хет-трики в белых майках.
- Пулишич перешел в «Челси» летом из дортмундской «Боруссии».
- В текущем сезоне АПЛ американец провел шесть матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
- «Челси» в таблице идет на четвертом месте.
Источник: твиттер АПЛ