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    Пулишич – второй американец после Демпси, оформивший хет-трик в АПЛ

    В матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2) полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич оформил хет-трик. Он стал вторым американцем, забившим в одной игре чемпионата Англии три гола.

    Первым в январе 2012 года стал игрок «Фулхэма» Клинт Демпси. Оба сделали свои хет-трики в белых майках.

    • Пулишич перешел в «Челси» летом из дортмундской «Боруссии».
    • В текущем сезоне АПЛ американец провел шесть матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • «Челси» в таблице идет на четвертом месте.

    Источник: твиттер АПЛ

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    26.10.2019 23:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      pavlike 27 октября, 05:34

      Он - ПулишиК! Послушайте комментаторов АПЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +282

      dragoon000320 > pavlike 27 октября, 10:25

      Эти комментаторы вечно все фамилии перекаверкают... Особенно англичане все произносят на свой манер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1058

      GermanVo 27 октября, 01:36

      Странно, что не написали обо одном цвете мячиков.

      3
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