Пулишич – второй американец после Демпси, оформивший хет-трик в АПЛ

В матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2) полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич оформил хет-трик. Он стал вторым американцем, забившим в одной игре чемпионата Англии три гола.

Первым в январе 2012 года стал игрок «Фулхэма» Клинт Демпси. Оба сделали свои хет-трики в белых майках.