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  • Пулишич – второй американец после Демпси, оформивший хет-трик в АПЛ

Пулишич – второй американец после Демпси, оформивший хет-трик в АПЛ

26 октября 2019, 23:33
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В матче десятого тура АПЛ против «Бернли» (4:2) полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич оформил хет-трик. Он стал вторым американцем, забившим в одной игре чемпионата Англии три гола.

Первым в январе 2012 года стал игрок «Фулхэма» Клинт Демпси. Оба сделали свои хет-трики в белых майках.

  • Пулишич перешел в «Челси» летом из дортмундской «Боруссии».
  • В текущем сезоне АПЛ американец провел шесть матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
  • «Челси» в таблице идет на четвертом месте.

Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига США. МЛС Челси Демпси Клинт Пулишич Кристиан
Комментарии (2)
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GermanVo
1572129384
Странно, что не написали обо одном цвете мячиков.
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pavlike
1572143664
Он - ПулишиК! Послушайте комментаторов АПЛ
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