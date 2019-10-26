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  • Бердыев: «После игры я зашел в раздевалку, а там тишина: ребята не сразу поверили, что обыграли «Барсу»

Бердыев: «После игры я зашел в раздевалку, а там тишина: ребята не сразу поверили, что обыграли «Барсу»

26 октября 2019, 19:58
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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетил хоккейный матч «Ак Барса» и ответил на вопросы о клубе, с которым 10 лет назад обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов (2:1).

– Кто был ключевой фигурой той команды?

– Семак – именно вокруг него все строилось. Благодаря ему, Домингесу, Сесару Навасу команда была такой сильной. Это были 20 профессионалов. Милошевич говорил: «Придет время и я буду нужен». А потом он забил важнейший гол в Раменском. Все игроки были уровня выше среднего.

– Матч с «Барселоной» – важнейшая игра в вашей карьере?

– Разница в классе была огромная, но ребята играли дисциплинировано. В истории клуба эта игра останется навсегда. После игры я зашел в раздевалку, а там тишина: ребята не сразу поверили, что обыграли «Барсу». Только через несколько минут эмоции появились. Больше всего запомнился второй гол. Когда Кристаин Нобоа прочитал передачу Месси и начал контратаку. Домингес сделал паузу, без лишних касаний вывел на удар Карадениза – мы наигрывали эту атаку. Гол Рязанцева – дар свыше. Всевышний помог.

Волнение сумасшедшее. Но уверенность была в своих действиях. По ходу игры уверенности становилось все больше. Удар Рязанцева вдохновил еще больше и успокоил. Потеря Семака по ходу встречи, который получил травму, была ощутимой. Но Всевышний нам помог. Особенно в концовке: там была штанга и перекладина.

– Когда у «Рубина» настанут лучшие времена?

– Думаю, нужно подождать и набраться терпения. Этот переход требует времени, поэтому важна поддержка болельщиков. Обязательно. То, что мало приходят… Понятно, что результат нужен, но в трудную минуту надо быть рядом с командой, приходить и поддерживать. Вот это важно для игроков. Не надо сейчас уходить в сторону и бросать команду. Тяжело команде, молодых ребят много, при этом очень талантливых, и нужно помочь, поддержать их.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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MaxRnD
1572114675
Волшебник !
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Plyash
1572117587
Помним-помним. Сами все в ступор впали.
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tushkanlz
1572137061
Помним, а как же?! Память - всё ,что у нас есть,всё,что осталось. Результатов не предвидится...И через 100 лет будем вспоминать искорки большой надежды,отдельные всплески отдельных клубов РПЛ. Более 10 лет - результатов нет,зато "опыта" накопили проигрывать...всё мало,всё ещё копим. Какая ,всё-таки,эта Ж опытная РПЛ.
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NEONFOL
1572175794
ой да хорош вспоминать 1 игру, барса уже и забыла про это, ладно ещё 5-0, а так то бывает со многими, раз в год стрельнули и хорош, ща не вылететь бы
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FaTeK1945ru
1572177101
...Курбан Бикеевич,здоровья Вам!!!
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