Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сарри – после ничьей с «Лечче»: «Почему не играл Роналду? Он устал и физически, и морально»

Сарри – после ничьей с «Лечче»: «Почему не играл Роналду? Он устал и физически, и морально»

26 октября 2019, 19:47

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный исход в матче против «Лечче» (1:1).

«Мы играли несвойственно себе. Голевых возможностей было много, но мы их не реализовали – не хватило настойчивости и хладнокровия. Также мы плохо играли, ведя в счете.

Почему не играл Криштиану Роналду? Он устал и физически, и морально. Когда игрок утомлен, не стоит его перезагружать.

У нас было больше 10 моментов для гола, но мы не смогли забить. Мы играли так, будто были уверены, что непременно выиграем», – заявил итальянский специалист.

  • В случае, если «Интер» обыграет в этом туре «Парму», «Ювентус» потеряет лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.
  • «Лечче» благодаря ничьей поднялся на 16-е место.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+