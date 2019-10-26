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    Сарри – после ничьей с «Лечче»: «Почему не играл Роналду? Он устал и физически, и морально»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный исход в матче против «Лечче» (1:1).

    «Мы играли несвойственно себе. Голевых возможностей было много, но мы их не реализовали – не хватило настойчивости и хладнокровия. Также мы плохо играли, ведя в счете.

    Почему не играл Криштиану Роналду? Он устал и физически, и морально. Когда игрок утомлен, не стоит его перезагружать.

    У нас было больше 10 моментов для гола, но мы не смогли забить. Мы играли так, будто были уверены, что непременно выиграем», – заявил итальянский специалист.

    • В случае, если «Интер» обыграет в этом туре «Парму», «Ювентус» потеряет лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.
    • «Лечче» благодаря ничьей поднялся на 16-е место.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2019 19:47
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