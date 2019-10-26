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    Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, о чем он жалеет больше всего.

    «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до полуфинала или финала Лиги чемпионов. С нашими болельщиками, президентом, верящим в успех, бразильцами. Мы бы дошли до финала, заслуженного финала», – сказал румынский специалист.

    • Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
    • В сезоне-2008/09 команда выиграла Кубок УЕФА.
    • С 2014 года «Шахтер» вынужден играть за пределами родного Донецка из-за вооруженного конфликта.

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    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    26.10.2019 08:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 26 октября, 19:06

      Это вряд ли, но то что Шахтёр вся эта ситуация подкосила, это правда. Глупо отрицать. Тем не менее, они по-прежнему опытная и опасная команда, что в ЛЧ, что в ЛЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Sergio_Romanos 26 октября, 15:28

      К счастью он не читает ваши комментарии, а работает)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6823

      ivanthebest 26 октября, 12:37

      Знаем мы одних питерских ребят, которые в своё время кричали на каждом углу: "Полуфинал ЛЧ. Минимум бл#ть!". Но, чего они в итоге добились???

      Если бы, да кабы, да бабушка была дедушкой...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 11:12

      История не знает сослагательного наклонения

      1
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      Рейтинг: +101

      Пикап96 26 октября, 10:43

      Если бы, да кабы.. Цыган решил обратить на себя внимание)

      0
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      Рейтинг: +7555

      alex1951 26 октября, 10:35

      Раз так говорит ,значит Крым - наш!)))) ...всему виной майдан..

      -1
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      Рейтинг: +957

      Красный май 26 октября, 10:00

      Финалистов Лиги Чемпионов прибыло. А если б московский судья попался в 1/4?

      5
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