Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

Это вряд ли, но то что Шахтёр вся эта ситуация подкосила, это правда. Глупо отрицать. Тем не менее, они по-прежнему опытная и опасная команда, что в ЛЧ, что в ЛЕ.
Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, о чем он жалеет больше всего.
«Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до полуфинала или финала Лиги чемпионов. С нашими болельщиками, президентом, верящим в успех, бразильцами. Мы бы дошли до финала, заслуженного финала», – сказал румынский специалист.
- Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
- В сезоне-2008/09 команда выиграла Кубок УЕФА.
- С 2014 года «Шахтер» вынужден играть за пределами родного Донецка из-за вооруженного конфликта.
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