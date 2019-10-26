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  • Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

26 октября 2019, 08:36
8

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, о чем он жалеет больше всего.

«Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до полуфинала или финала Лиги чемпионов. С нашими болельщиками, президентом, верящим в успех, бразильцами. Мы бы дошли до финала, заслуженного финала», – сказал румынский специалист.

  • Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.
  • В сезоне-2008/09 команда выиграла Кубок УЕФА.
  • С 2014 года «Шахтер» вынужден играть за пределами родного Донецка из-за вооруженного конфликта.

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Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Красный май
1572073234
Финалистов Лиги Чемпионов прибыло. А если б московский судья попался в 1/4?
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alex1951
1572075336
Раз так говорит ,значит Крым - наш!)))) ...всему виной майдан..
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Пикап96
1572075830
Если бы, да кабы.. Цыган решил обратить на себя внимание)
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Давид59
1572077545
История не знает сослагательного наклонения
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ivanthebest
1572082641
Знаем мы одних питерских ребят, которые в своё время кричали на каждом углу: "Полуфинал ЛЧ. Минимум бл#ть!". Но, чего они в итоге добились??? Если бы, да кабы, да бабушка была дедушкой...
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Sergio_Romanos
1572092889
К счастью он не читает ваши комментарии, а работает)
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Cules2013
1572105971
Это вряд ли, но то что Шахтёр вся эта ситуация подкосила, это правда. Глупо отрицать. Тем не менее, они по-прежнему опытная и опасная команда, что в ЛЧ, что в ЛЕ.
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Plyash
1572355704
Луческу,пошёл в анус.Ты объясни мне лучше,почему Шахтёр с 2014г базируется в Харькове,а к Донецку никакого отношения не имеет.
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