Луческу: «Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до финала Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, о чем он жалеет больше всего.

«Если бы не события 2014 года, «Шахтер» дошел бы до полуфинала или финала Лиги чемпионов. С нашими болельщиками, президентом, верящим в успех, бразильцами. Мы бы дошли до финала, заслуженного финала», – сказал румынский специалист.

Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

В сезоне-2008/09 команда выиграла Кубок УЕФА.

С 2014 года «Шахтер» вынужден играть за пределами родного Донецка из-за вооруженного конфликта.

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