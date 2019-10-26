«Челси» интересуется Милинковичем-Савичем

Следующим летом «Челси» попытается купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб планирует сделать предложение по сербскому хавбеку, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного ФИФА.

За 24-летнего футболиста «Челси» готов заплатить 60 миллионов евро.