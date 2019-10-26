Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» интересуется Милинковичем-Савичем

26 октября 2019, 08:19
1

Следующим летом «Челси» попытается купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб планирует сделать предложение по сербскому хавбеку, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного ФИФА.

За 24-летнего футболиста «Челси» готов заплатить 60 миллионов евро.

  • Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
  • Игрок провел 174 матча, забил 33 гола и сделал 23 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Лацио Милинкович-Савич Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1572082640
С нынешними ценами за 60 не отдадут,тем более на него есть спрос.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+