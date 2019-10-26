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    «Челси» интересуется Милинковичем-Савичем

    Следующим летом «Челси» попытается купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб планирует сделать предложение по сербскому хавбеку, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного ФИФА.

    За 24-летнего футболиста «Челси» готов заплатить 60 миллионов евро.

    • Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
    • Игрок провел 174 матча, забил 33 гола и сделал 23 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    26.10.2019 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +919

      Romio-xxx 26 октября, 12:37

      С нынешними ценами за 60 не отдадут,тем более на него есть спрос.

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