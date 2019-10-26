«Челси» интересуется Милинковичем-Савичем

Следующим летом «Челси» попытается купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб планирует сделать предложение по сербскому хавбеку, когда истечет срок трансферного запрета, наложенного ФИФА.
За 24-летнего футболиста «Челси» готов заплатить 60 миллионов евро.
- Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года.
- Игрок провел 174 матча, забил 33 гола и сделал 23 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.
Источник: Daily Mail