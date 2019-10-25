Главные новости дня. «Зенит» выкупит Осорио, «Рубин» и «Урал» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

14-й тур РПЛ стартовал с нулевой ничьей между «Рубином» и «Уралом».

«Зенит» выкупит Осорио за 7 млн евро.

Руководство «Ротора» пожаловалось в РФС на Слуцкого.

Сафонов попал в символическую сборную тура в Лиге Европы.

Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Гол в ворота «Зенита» выбран самым красивым в третьем туре ЛЧ.

Украинский форвард Яремчук прокомментировал свое же высказывание о сборной России.

Зинченко пропустит месяц из-за травмы.

Роналду не сыграет за «Ювентус» с «Лечче».

Конор Макгрегор назвал имя своего любимого футболиста.

Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен