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Главные новости дня. «Зенит» выкупит Осорио, «Рубин» и «Урал» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

25 октября 2019, 21:31

14-й тур РПЛ стартовал с нулевой ничьей между «Рубином» и «Уралом».

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Источник: «Бомбардир.ру»
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