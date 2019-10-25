Яремчук – о словах в адрес сборной России: «Это мое мнение, и оно остается со мной»

Форвард «Гента» Роман Яремчук объяснил свои слова в адрес сборной России после выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

– Видели, как ваши слова после матча с Португалией комментировали Уткин, депутат российской Госдумы и другие?

– Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.

– К матчам не мешает готовиться, когда, прямо скажем, в некоторых СМИ вас поливали грязью? Или удалось абстрагироваться?

– В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело.

– Какая вообще была реакция, когда видели эти высказывания? Забывали через секунду?

– Я на них даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду.

– То есть не жалеете, что сказали публично?

– Вы меня провоцируете?

– Да нет.

– Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.