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    Яремчук – о словах в адрес сборной России: «Это мое мнение, и оно остается со мной»

    Форвард «Гента» Роман Яремчук объяснил свои слова в адрес сборной России после выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

    – Видели, как ваши слова после матча с Португалией комментировали Уткин, депутат российской Госдумы и другие?

    – Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.

    – К матчам не мешает готовиться, когда, прямо скажем, в некоторых СМИ вас поливали грязью? Или удалось абстрагироваться?

    – В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело.

    – Какая вообще была реакция, когда видели эти высказывания? Забывали через секунду?

    – Я на них даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду.

    – То есть не жалеете, что сказали публично?

    – Вы меня провоцируете?

    – Да нет.

    – Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.

    • Вчера Яремчук оформил дубль в матче Лиги Европы против «Вольфсбург» (2:2).
    • Яремчук после победы Украины над Португалией сказал: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро».

    Источник: Tribuna.com

    «Трибуна» - украинский сегмент российского сайта Sports.ru.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +435

      Давид59 только что

      Конечно парень прав. Но это не исключает того, что говорить правду не всегда уместно. Плюнулся в сторону России - получи в ответ тонну говна. Лучше бы помолчал

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      Рейтинг: +151

      sachsen-leipzig 2 минуты назад

      А вот уткин(утка) много себе позволяет, я сам родом с Кавказа и у нас такое не допускается, поговорил бы с этим уткой, за слова надо отвечать , и хватит травить Украину и Россию , хватит войны , мир прекрасен но такие ур..ды все портят !

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      Рейтинг: +151

      sachsen-leipzig 6 минут назад

      Парень прав , они на много сильнее России но парень скромный и не кричит что возьмём ЧЕ .
      Вот не помню кто сказал после матча с Шотландии что возьмём ЧЕ , но я бы ему ультиматум поставил бы(клуб где играет ) , если не возьмёшь ЧЕ то не получишь годовую зарплату ( с голода точно не умрёт если он не получит !)

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      Рейтинг: +1989

      Ruryu 39 минут назад

      Один высказался,другие подхватили... сказочные долбоносики. Хотя,в чем-то,сей хохол прав. Не кричи гоп,пока не перепрыгнешь.

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