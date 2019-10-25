Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Яремчук – о словах в адрес сборной России: «Это мое мнение, и оно остается со мной»

Яремчук – о словах в адрес сборной России: «Это мое мнение, и оно остается со мной»

25 октября 2019, 11:37
19

Форвард «Гента» Роман Яремчук объяснил свои слова в адрес сборной России после выхода на Евро-2020 в составе сборной Украины.

– Видели, как ваши слова после матча с Португалией комментировали Уткин, депутат российской Госдумы и другие?

– Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.

– К матчам не мешает готовиться, когда, прямо скажем, в некоторых СМИ вас поливали грязью? Или удалось абстрагироваться?

– В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело.

– Какая вообще была реакция, когда видели эти высказывания? Забывали через секунду?

– Я на них даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду.

– То есть не жалеете, что сказали публично?

– Вы меня провоцируете?

– Да нет.

– Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.

  • Вчера Яремчук оформил дубль в матче Лиги Европы против «Вольфсбург» (2:2).
  • Яремчук после победы Украины над Португалией сказал: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро».

Источник: Tribuna.com

«Трибуна» - украинский сегмент российского сайта Sports.ru.

Отбор ЧЕ-2020 Гент Россия Украина Яремчук Роман
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ruryu
1571994097
Один высказался,другие подхватили... сказочные долбоносики. Хотя,в чем-то,сей хохол прав. Не кричи гоп,пока не перепрыгнешь.
Ответить
sachsen-leipzig
1571996079
Парень прав , они на много сильнее России но парень скромный и не кричит что возьмём ЧЕ . Вот не помню кто сказал после матча с Шотландии что возьмём ЧЕ , но я бы ему ультиматум поставил бы(клуб где играет ) , если не возьмёшь ЧЕ то не получишь годовую зарплату ( с голода точно не умрёт если он не получит !)
Ответить
sachsen-leipzig
1571996309
А вот уткин(утка) много себе позволяет, я сам родом с Кавказа и у нас такое не допускается, поговорил бы с этим уткой, за слова надо отвечать , и хватит травить Украину и Россию , хватит войны , мир прекрасен но такие ур..ды все портят !
Ответить
Давид59
1571996442
Конечно парень прав. Но это не исключает того, что говорить правду не всегда уместно. Плюнулся в сторону России - получи в ответ тонну говна. Лучше бы помолчал
Ответить
mihail200606
1571998285
Да забудьте про него..
Ответить
19831170
1571998453
Вот именно, товарищ Еремчук, вы не как Россия вы как Бендеровско-Фашистские отбросы,которые скоро захлебнутся своей желчью.
Ответить
Retiremen_VMF
1571999347
Тупой и еще тупее. Или нет, тупее и еще тупее. Он открыто признал свое одновекторное развитие и подчинение мнению только западной прессы. То, что он ляпнул хоть и полная чушь не имеющая никакого отношения к заявлению главного тренера сборной России, но он его еще и не изменит. То есть просто "пукнул" что то и горжусь этим. Куда мы котимся, люди? Тут может его не правильно информировали, что говорят умные люди, либо он не понял, что они говорят. Артист...
Ответить
Nesterenko
1572000866
На дураков не обижаются.
Ответить
_MATRIX_
1572009216
Обычный хохлятский у.б.л.ю.д.о.к., с русофобией и свидомизмом головного мозга.
Ответить
American-Patriot
1572012412
России никогда не отмыться. Настоящие Украинцы, никогда не простят вам 15000 тыс. убитых вами...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+