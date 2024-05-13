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    • Зобнин назвал ключевые изменения в игре «Спартака» при Слишковиче

    Зобнин назвал ключевые изменения в игре «Спартака» при Слишковиче

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об улучшении игры команды после смены тренера.

    • Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.
    • Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
    • При нем «Спартак» одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.

    «Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с «Локомотивом», начали играть агрессивно в обороне, с «Пари НН» сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

    У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», – заявил Зобнин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    andr45
    1715611022
    Как это не ковыряется?) А, что тогда делают Соболев, Зиньковский и т.д. Например, Зиньковский, отделывается от мяча, отдавая его сопернику, и наблюдает, ковыряясь в носу)
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    ...уефан
    1715611367
    ..." С треском в лузу входит шар - это мастерский удар"(с)... (реакция на гол Зобнина)...
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    The only one
    1715611424
    "Вся команда обороняется и вся команда атакует"- это ни что иное, как признак стада. Зачем же тогда разделение на специализацию игроков, которое существует в футболе? И если все, то почему вратарь не принимает в этом участие?
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