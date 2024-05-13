Зобнин назвал ключевые изменения в игре «Спартака» при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об улучшении игры команды после смены тренера.

Клуб 14 апреля уволил Гильермо Абаскаля.

Обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

При нем «Спартак» одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.

«Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с «Локомотивом», начали играть агрессивно в обороне, с «Пари НН» сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», – заявил Зобнин.