Зинченко пропустит 4-5 недель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника Александра Зинченко, который перенес операцию.
«У Зинченко была проблема с коленом, ему сделали операцию. Игроку потребуется на восстановление от четырех до пяти недель», – сказал Гвардиола.
- В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за «Сити», результативными действиями не отличался.
- Украинец точно пропустит игры против «Астон Виллы», «Саутгемптона» (дважды), «Аталанты», «Ливерпуля» и «Челси».
- Под вопросом его участие в поединках с «Шахтером» и «Ньюкаслом».
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»