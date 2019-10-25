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    Зинченко пропустит 4-5 недель

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника Александра Зинченко, который перенес операцию.

    «У Зинченко была проблема с коленом, ему сделали операцию. Игроку потребуется на восстановление от четырех до пяти недель», – сказал Гвардиола.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    25.10.2019 16:59
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