Зинченко пропустит 4-5 недель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника Александра Зинченко, который перенес операцию.

«У Зинченко была проблема с коленом, ему сделали операцию. Игроку потребуется на восстановление от четырех до пяти недель», – сказал Гвардиола.