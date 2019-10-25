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Зинченко пропустит 4-5 недель

25 октября 2019, 16:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сроки восстановления защитника Александра Зинченко, который перенес операцию.

«У Зинченко была проблема с коленом, ему сделали операцию. Игроку потребуется на восстановление от четырех до пяти недель», – сказал Гвардиола.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
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