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    «ЭкСпорт»: ЦСКА находится в предбанкротном состоянии

    ЦСКА находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

    «Согласно базе данных СПАРК, ЦСКА является носителем индекса высокого финансового риска. В настоящее время показатель равен 90 пунктам.

    Данный индекс представляет собой шкалу от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к утрате компанией платежеспособности. По факту клуб находится в предбанкротном состоянии», – написал автор канала.

    • ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В активе московского клуба 26 набранных очков в 13 матчах.

    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

    «ЭкСпорт» - авторский телеграм-канал Дмитрия Клипина с эксклюзивной информацией о спорте. 

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    25.10.2019 20:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 26 октября 2019, 11:29

      Чушь сморозил автор канала. Видимо от слабоумия чё то где то услышал и ляпнул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 26 октября 2019, 06:30

      вот почему венграм летят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 25 октября 2019, 23:17

      Уже лет пять как,не чего нового.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 25 октября 2019, 23:04

      Гинер досасывает последние соки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 25 октября 2019, 22:37

      Просто у Гинера бабло в хохляндии застряло и вытащить не может, вот и результат!!!

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2019, 22:02

      Продадут Чалова в Пэлас и уже будет другое состояние... Хотя кто его туда возьмёт в текущей форме, когда он с трёх метров не забивает полулюбительским командам...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14351

      Skull_Boy 25 октября 2019, 21:34

      А телега это серьезно

      3
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      Рейтинг: +1969

      Niko 25 октября 2019, 21:27

      Это всего лишь факты бухгалтерской отчётности. Тк кто в теме понимают что с управленческим учетом это не имеет ничего общего. Самого собой что при долгах за стадион и текущем уровне прибыли отчёт не может быть иным. Без конкретных фактов это все пурга. Он значит только то что ЦСКА не платит налоги, тк уровень долгов и затрат не сопоставим с уровнем прибыли. А у кого из футбольных клубов по другому? У меня куча партнеров реально предбанкротных со сверхзеленым уровнем СПАРК.

      7
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      Рейтинг: +8125

      nik55 25 октября 2019, 21:01

      источник гнилой

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 октября 2019, 20:56

      Я давно говорю, проблемы у коней от Нигера, не удивлен вообще, после того как сняли Иванова, военный бюджет стал не для коней...

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