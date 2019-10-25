«ЭкСпорт»: ЦСКА находится в предбанкротном состоянии

ЦСКА находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

«Согласно базе данных СПАРК, ЦСКА является носителем индекса высокого финансового риска. В настоящее время показатель равен 90 пунктам.

Данный индекс представляет собой шкалу от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к утрате компанией платежеспособности. По факту клуб находится в предбанкротном состоянии», – написал автор канала.