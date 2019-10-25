«ЭкСпорт»: ЦСКА находится в предбанкротном состоянии

ЦСКА находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».
«Согласно базе данных СПАРК, ЦСКА является носителем индекса высокого финансового риска. В настоящее время показатель равен 90 пунктам.
Данный индекс представляет собой шкалу от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к утрате компанией платежеспособности. По факту клуб находится в предбанкротном состоянии», – написал автор канала.
- ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- В активе московского клуба 26 набранных очков в 13 матчах.
Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»
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