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«ЭкСпорт»: ЦСКА находится в предбанкротном состоянии

25 октября 2019, 20:28
14

ЦСКА находится в предбанкротном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

«Согласно базе данных СПАРК, ЦСКА является носителем индекса высокого финансового риска. В настоящее время показатель равен 90 пунктам.

Данный индекс представляет собой шкалу от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к утрате компанией платежеспособности. По факту клуб находится в предбанкротном состоянии», – написал автор канала.

  • ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В активе московского клуба 26 набранных очков в 13 матчах.

Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт»

«ЭкСпорт» - авторский телеграм-канал Дмитрия Клипина с эксклюзивной информацией о спорте. 

Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (14)
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Parham
1572024802
Надеюсь спам!
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РМЗ
1572024913
Довели
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AHTUNGBOL
1572026053
Кстати да, давно Гинера с сигарой не видать...
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ufos73
1572026176
Я давно говорю, проблемы у коней от Нигера, не удивлен вообще, после того как сняли Иванова, военный бюджет стал не для коней...
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nik55
1572026475
источник гнилой
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Niko
1572028061
Это всего лишь факты бухгалтерской отчётности. Тк кто в теме понимают что с управленческим учетом это не имеет ничего общего. Самого собой что при долгах за стадион и текущем уровне прибыли отчёт не может быть иным. Без конкретных фактов это все пурга. Он значит только то что ЦСКА не платит налоги, тк уровень долгов и затрат не сопоставим с уровнем прибыли. А у кого из футбольных клубов по другому? У меня куча партнеров реально предбанкротных со сверхзеленым уровнем СПАРК.
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Skull_Boy
1572028462
А телега это серьезно
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ivanthebest
1572030123
Продадут Чалова в Пэлас и уже будет другое состояние... Хотя кто его туда возьмёт в текущей форме, когда он с трёх метров не забивает полулюбительским командам...
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Пельш 1
1572032265
Просто у Гинера бабло в хохляндии застряло и вытащить не может, вот и результат!!!
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Jhon1989
1572034635
Уже лет пять как,не чего нового.
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