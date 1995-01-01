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    Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемных позициях в английском клубе.

    «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера.

    Еще заметно не хватает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доводить его до игроков атаки.

    Ключевая проблема «МЮ» в том, что нынешние форварды недостаточно хороши», – заявил Скоулз.

    • Вчера «МЮ» минимально обыграл «Партизан» в рамках Лиги Европы.
    • В АПЛ после 9 туров английский клуб занимает 14-е место.

    Источник: BT Sport

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