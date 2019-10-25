Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»

Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»

25 октября 2019, 11:55
1

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемных позициях в английском клубе.

«Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера.

Еще заметно не хватает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доводить его до игроков атаки.

Ключевая проблема «МЮ» в том, что нынешние форварды недостаточно хороши», – заявил Скоулз.

  • Вчера «МЮ» минимально обыграл «Партизан» в рамках Лиги Европы.
  • В АПЛ после 9 туров английский клуб занимает 14-е место.

Источник: BT Sport
Лига Европы Манчестер Юнайтед Скоулз Пол
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1571997110
Всё верно. Команде не хватает качества и нескольких игроков, которые Скоулз верно обозначил. Вопросы прежде всего к Вудворду, который отвечает за трансферы и который из раза в раз проваливает трансферные окна. На его эпоху не было ни одной удачной покупки игрока, который бы существенно вырос. Разве что Марсьяль на данном этапе, и то с натяжкой, учитывая сколько бабла за него отвалили...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+