Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемных позициях в английском клубе.

«Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера.

Еще заметно не хватает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доводить его до игроков атаки.

Ключевая проблема «МЮ» в том, что нынешние форварды недостаточно хороши», – заявил Скоулз.