Скоулз: «Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемных позициях в английском клубе.
«Манчестер Юнайтед» не хватает креатива, нет хорошего плеймейкера.
Еще заметно не хватает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доводить его до игроков атаки.
Ключевая проблема «МЮ» в том, что нынешние форварды недостаточно хороши», – заявил Скоулз.
- Вчера «МЮ» минимально обыграл «Партизан» в рамках Лиги Европы.
- В АПЛ после 9 туров английский клуб занимает 14-е место.
Источник: BT Sport