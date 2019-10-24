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    Ребров – о матче с ЦСКА: «Мы старались создавать моменты в зоне 17-летнего Карпова»

    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров дал комментарии после победы своей команды над ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    – Победили очень сильного противника. ЦСКА создал много моментов, мы тоже создавали. Интересная игра. Благодарен ребятам за то, что прибавили во втором тайме, контролировали мяч. Хотя сегодня для ЦСКА три очка были очень важны.

    Знали, что Марио [Фернандес] играет в атаку, он, возможно, лучший правый защитник в российском чемпионате. Но почти не обороняется. А в центре ЦСКА имеет 17-летнего защитника Карпова. Разница в скорости с Нгуеном была. В первом тайме он всегда старался открываться за спину. Мы старались создавать моменты в зоне Карпова.

    – В первом тайме ЦСКА превзошел вас по ударам и особенно часто бил издали. Как вы перевернули игру?

    – Знаю силу ЦСКА в атаке. Конечно, пытались насытить центральную зону. Тогда команде оставались только дальние удары. Во втором ЦСКА немножко подсел. Думаю, им было трудно играть после сложной воскресной игры на синтетике [с «Уфой»]. Во втором тайме они не прессинговали так, как в первом. Возможно, поэтому мы стали выходить не только в контратаках, но и в позиционных. И поэтому после перерыва по ударам соперника превзошли.

    • «Ференцварош» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
    • Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.
    • Команда Реброва занимает третье место в группе ЛЕ, армейцы – последнее.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1835

      Борат 19 минут назад

      Поздравления Реброву!

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