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    Медведев: «Основной вывод – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение питерцев в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).

    «Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой. И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой.

    Что мы и увидели – «Бенфика» вчера обыграла «Лион». Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух – по четыре, еще у одной – три. Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков.

    Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой. Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч», – сказал Медведев.

    • «Зенит» дома сыграет с «Лейпцигом» 5 ноября.
    • После трех туров питерцы идут на втором месте в группе с 4 очками.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии26
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      Рейтинг: +3860

      paracetamol 5 минут назад

      Чтобы выиграть, нужно собраться, наладить пас и взаимодействие.

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      Рейтинг: +7540

      alex1951 8 минут назад

      Товарищь Медведь....
      Был в Расеи такой призирвадент медведев......,,денег нет ,но вы держитесь,,...классическая фраза...вот и вы недалеко ушли,
      Вы ,медведи ,держитесь уж как то вместе .....типа в палате...6 или 7.....

      0
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      Рейтинг: +3057

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Вывод совсем другой ! Пока не поздно нужно избавиться в основе от балласта ! Игроки Шатов , Оздоев -это прочный запас !

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      Рейтинг: +87

      stachel > САДЫЧОК 1 минуту назад

      А кого ставить если это днище в запас? Остальные еще более убогие. Накупили шлака на 3 состава, а как ЛЧ пришла, так и ставить некого. И никто за трансф. политику последних 3-4 лет не ответил и не ответит. А распилили там знатно!

      0
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      Рейтинг: +425

      латунный 20 минут назад

      прежде всего нужно отменить лимит .потому что наши змс разбалованы деньгами они знают что будут играть потому что лимит а если составить контракт так что получать они будут от проведенного времени на поле и за результат то будут думать играть им или сидеть на скамейке бесплатно .и пусть они докажут игрой что сильней иностранцев .а так зенит поманил деньгами они побежали к ним сидят на скамейке а бабки капают и всё игрок некому не нужен и пошли они в сочи

      3
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      Рейтинг: +1452

      Фанат Рубина 23 минуты назад

      тупой дебич! иди в больничку они скажут тебе как вылечится от маразма

      1
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      Рейтинг: +5266

      Агасфер 24 минуты назад

      Основной вывод другой :Вы обгадились вчера,показав убогий футбол,скрашенный превосходным голом Лысого Хохла.

      1
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      Рейтинг: +14

      Граф2019 > Агасфер 1 минуту назад

      а где Дзюба в это время был? ........ парамон

      0
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      Рейтинг: -92

      Аденн 24 минуты назад

      заплатите немчуре, будет шанс у бомжевика. А так бу-га-га с таких речей.

      0
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      Рейтинг: +1655

      Kollljan 26 минут назад

      Если мы не хотим из года в год обсераться в еврокубках, то НЕОБХОДИМО покупать игроков уровня Лиги Чемпионов. Если этого не делать, то мы будем иметь то, что имеем на сегодняшний день - практически одни просеры за редким исключением. Нет у нас доморощенных игроков высокого европейского уровня. Ну нет их и всё! Посмотрите как Лейпциг утюжил Зенит. Как мучаются в ЛЕ ЦСКА и Краснодар. Это общая глобальная проблема для всего нашего футбола. Эта проблема как была в СССР, так она существует и сейчас. Во всех ведущих клубах Европы собраны за очень большие бабки лучшие футболисты мира. Вот отсюда и победы. Любопытно, как бы играл сейчас Ювентус, если бы там играли только итальянцы, воспитанники школы Ювентуса.? Поэтому лучшие клубы России играют на том уровне, на котором им позволяют играть их финансовые возможности. И ничего, на сегодняшний день, не изменить, ни исправить. Глобализация в мире творится. И п......зц!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1452

      Фанат Рубина > Kollljan 22 минуты назад

      так вы купили, как там того негра зовут, на м как то, Маркизио, да нет .... ах да малком
      |))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1655

      Kollljan > Фанат Рубина 14 минут назад

      Я говорил об игроках совершенно другой ценовой категории. Эти Малком и Маркизио и др. - это для того что-бы Рубин и Спартак с Локомотивом драть во внутреннем чемпе. На евроарену они не тянут.

      0
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      Рейтинг: +87

      stachel > Kollljan 6 минут назад

      Малкома брали под ЛЧ. Но походу ******* нас испанцы, продали порченного игрока. Медосмотром такое заболевание не выявить, а сам утаил, что бы на оклад присесть.

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      Рейтинг: +1655

      Kollljan > stachel 2 минуты назад

      Может быть и так. Но это всё началось тогда, когда ввели лимит. Если мы хотим что-то на евроарене иметь хорошего - лимит нужно отменять срочно. Если нет, то нечего и говорить об еврокубках. И, тем более чего-то ожидать от наших клубов.

      1
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      Рейтинг: +1051

      Genz 45 минут назад

      Зенит фуфел.

      0
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      Рейтинг: +11021

      Garrincha58 45 минут назад

      Зенит в этой группе самый слабый и если они выйдут из неё это будет чудом, а если выйдут в ЛЕ это будет нормально и не стоит обольщаться ведь во всех трёх играх соперники по сути были сильней а то что набрали 4 очка вот где чудо

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      Рейтинг: +4304

      3a zenit > Garrincha58 40 минут назад

      такой слабый что обыграл на выезде Бенфику и ничья с Лионом?

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      Рейтинг: +87

      stachel > 3a zenit 32 минуты назад

      С лионом реально отскочили. Моментов у французов было море. Повезло. Бенфика домашняя команда и качество состава не кардинально выше (320 мл против 220 )

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