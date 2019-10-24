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  • Медведев: «Основной вывод – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать»

Медведев: «Основной вывод – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать»

24 октября 2019, 17:55
58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение питерцев в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой. И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой.

Что мы и увидели – «Бенфика» вчера обыграла «Лион». Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух – по четыре, еще у одной – три. Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков.

Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой. Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч», – сказал Медведев.

  • «Зенит» дома сыграет с «Лейпцигом» 5 ноября.
  • После трех туров питерцы идут на втором месте в группе с 4 очками.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Медведев Александр
Комментарии (58)
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латунный
1571929331
5 ноября надо назначит судьёй карасёва и будет зеньки счастье
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Garrincha58
1571929763
Зенит в этой группе самый слабый и если они выйдут из неё это будет чудом, а если выйдут в ЛЕ это будет нормально и не стоит обольщаться ведь во всех трёх играх соперники по сути были сильней а то что набрали 4 очка вот где чудо
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Агасфер
1571931046
Основной вывод другой :Вы обгадились вчера,показав убогий футбол,скрашенный превосходным голом Лысого Хохла.
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латунный
1571931262
прежде всего нужно отменить лимит .потому что наши змс разбалованы деньгами они знают что будут играть потому что лимит а если составить контракт так что получать они будут от проведенного времени на поле и за результат то будут думать играть им или сидеть на скамейке бесплатно .и пусть они докажут игрой что сильней иностранцев .а так зенит поманил деньгами они побежали к ним сидят на скамейке а бабки капают и всё игрок некому не нужен и пошли они в сочи
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САДЫЧОК
1571931892
Вывод совсем другой ! Пока не поздно нужно избавиться в основе от балласта ! Игроки Шатов , Оздоев -это прочный запас !
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alex1951
1571931970
Товарищь Медведь.... Был в Расеи такой призирвадент медведев......,,денег нет ,но вы держитесь,,...классическая фраза...вот и вы недалеко ушли, Вы ,медведи ,держитесь уж как то вместе .....типа в палате...6 или 7.....
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Plyash
1571934097
Пораньше выводы надо было делать.А то вышли на поле а три очка уже у себя в активе видели.А боженька не фраер.вот и наказал.
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Dizgen
1571935291
Не в этойжизни)))
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Garrincha58
1571942914
Медведев иди в хоккей играй, а тут игра интеллектуальная футбол
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anjaneri
1571962242
Основной вывод в том, что эту комманаду(Зенит) пора привлечь по статье "мошенничество", там во всю пилят газпромовские бабки на бездарях...
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