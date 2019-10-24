Медведев: «Основной вывод – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение питерцев в матче с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной – «Лейпциг» можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой. И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой.

Что мы и увидели – «Бенфика» вчера обыграла «Лион». Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух – по четыре, еще у одной – три. Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков.

Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой. Я думаю, что у «Зенита» есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч», – сказал Медведев.