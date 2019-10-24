Президент «Ювентуса» Аньелли: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч», он этого действительно заслуживает»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о шансах форварда Криштиану Роналду на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьезный фундамент, чтобы думать о четвертом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить.

Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого», – сказал Аньелли.