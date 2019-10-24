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  • Президент «Ювентуса» Аньелли: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч», он этого действительно заслуживает»

Президент «Ювентуса» Аньелли: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч», он этого действительно заслуживает»

24 октября 2019, 14:18
3

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о шансах форварда Криштиану Роналду на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьезный фундамент, чтобы думать о четвертом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить.

Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого», – сказал Аньелли.

  • В понедельник журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Италия Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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petr69
1571917048
"Выиграет" - это Модрич и некоторые другие. Роналду заработает. Это не лотерея
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panmon
1571918951
В этом году - нет. Он был не плох, но на ЗМ не тянет. Впрочем остальные тоже не блистали. Дайте ЗМ Клоппу
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Санёк 17
1571921161
В этом году не кто не достоин,если кто-то получить значит просто его избрали ФИФА,а так расходы на золотого мяча отдайте больным,инвалидом и бедным
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