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  • Хавбек «Ференцвароша» Харатин: «Приехали только за победой над ЦСКА»

Хавбек «Ференцвароша» Харатин: «Приехали только за победой над ЦСКА»

23 октября 2019, 18:23
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Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

«Каждый матч в еврокубках очень важен для любого игрока и команды. Это большой опыт. Нужно в каждой игре выходить и показывать максимум. Тогда будет прогресс. Я – профессиональный футболист, не делю игры на важные и нет. Главное – показывать результат и хорошую игру.

У нас уже была теория по ЦСКА, нам показали сильные и слабые стороны. Хорошо сбалансированная команда, которая любит атаковать и хорошо использует прессинг. ЦСКА выделяется командными действиями, хотя есть и отдельные игроки высокого уровня, которые выделяются. Мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить такую цель», – сказал Харатин.

  • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
  • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Лига Европы Ференцварош ЦСКА Харатин Игорь
Комментарии (1)
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Salahaddin
1571943771
За чем приехали, того и добились
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