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    Хавбек «Ференцвароша» Харатин: «Приехали только за победой над ЦСКА»

    Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

    «Каждый матч в еврокубках очень важен для любого игрока и команды. Это большой опыт. Нужно в каждой игре выходить и показывать максимум. Тогда будет прогресс. Я – профессиональный футболист, не делю игры на важные и нет. Главное – показывать результат и хорошую игру.

    У нас уже была теория по ЦСКА, нам показали сильные и слабые стороны. Хорошо сбалансированная команда, которая любит атаковать и хорошо использует прессинг. ЦСКА выделяется командными действиями, хотя есть и отдельные игроки высокого уровня, которые выделяются. Мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить такую цель», – сказал Харатин.

    • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
    • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.

    Источник: «Чемпионат»

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