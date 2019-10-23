Тарханов – об информации про увольнение из «Пюника»: «Это бред, у меня все нормально с клубом»

Тренер Александр Тарханов опроверг информацию об увольнении из ереванского «Пюника».

«Информация о том, что меня уволили из «Пюника», – это бред. Я не знаю, откуда такая информация появилась, у меня все нормально с клубом, я продолжаю работать в «Пюнике». Больше нечего сказать», – сказал Тарханов.

По информации «Чемпионата», Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Пюника».