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  • Тарханов – об информации про увольнение из «Пюника»: «Это бред, у меня все нормально с клубом»

Тарханов – об информации про увольнение из «Пюника»: «Это бред, у меня все нормально с клубом»

23 октября 2019, 14:53

Тренер Александр Тарханов опроверг информацию об увольнении из ереванского «Пюника».

«Информация о том, что меня уволили из «Пюника», – это бред. Я не знаю, откуда такая информация появилась, у меня все нормально с клубом, я продолжаю работать в «Пюнике». Больше нечего сказать», – сказал Тарханов.

По информации «Чемпионата», Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Пюника».

  • После 11 матче чемпионата «Пюник» идет на седьмом месте в группе вылета, на счету команды 13 очков.
  • Тарханов возглавил армянский клуб в этом году.

Источник: Sport24
Европа Пюник Тарханов Александр
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