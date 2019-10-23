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«Чемпионат»: Тарханов уволен из «Пюника»

23 октября 2019, 13:07

По информации «Чемпионата», российский специалист Александр Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера ереванского «Пюника».

После 11 матче чемпионата «Пюник» идет на седьмом месте в группе вылета, на счету команды 13 очков.

Тарханов возглавил армянский клуб в этом году.

  • До этого Тарханов работал главным тренером в «Урале» (2016-2018 годы).
  • Главное достижение в тренерской карьере – выход в финал Кубка России сезона-2016/17 с «Уралом».
  • Тарханов начал тренировать в 1987 году.

Источник: «Чемпионат»
Европа Пюник Тарханов Александр
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