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    «Чемпионат»: Тарханов уволен из «Пюника»

    По информации «Чемпионата», российский специалист Александр Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера ереванского «Пюника».

    После 11 матче чемпионата «Пюник» идет на седьмом месте в группе вылета, на счету команды 13 очков.

    Тарханов возглавил армянский клуб в этом году.

    • До этого Тарханов работал главным тренером в «Урале» (2016-2018 годы).
    • Главное достижение в тренерской карьере – выход в финал Кубка России сезона-2016/17 с «Уралом».
    • Тарханов начал тренировать в 1987 году.

    Источник: «Чемпионат»

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