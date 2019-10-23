«Чемпионат»: Тарханов уволен из «Пюника»

По информации «Чемпионата», российский специалист Александр Тарханов был отправлен в отставку с поста главного тренера ереванского «Пюника».

После 11 матче чемпионата «Пюник» идет на седьмом месте в группе вылета, на счету команды 13 очков.

Тарханов возглавил армянский клуб в этом году.